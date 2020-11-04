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Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал за Байдена

Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал за Байдена

Губернатор-республиканец американского штата Вермонт Фил Скотт сообщил, что проголосовал за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

вермонт

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор-республиканец американского штата Вермонт Фил Скотт сообщил, что проголосовал за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.Он подчеркнул, что не согласен со многими предложениями Байдена по вопросам политики, но он считает, что у бывшего вице-президента есть все что нужно, чтобы страна преодолела раскол."Я считаю, что он может исцелить страну. Я думаю, он может объединить нас", - добавил Скотт.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вермонт

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вермонт, сша, в мире