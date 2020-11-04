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Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал за Байдена
Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал за Байдена
Губернатор-республиканец американского штата Вермонт Фил Скотт сообщил, что проголосовал за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:55
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выборы президента сша — 2020
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джо байден
вермонт
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор-республиканец американского штата Вермонт Фил Скотт сообщил, что проголосовал за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.Он подчеркнул, что не согласен со многими предложениями Байдена по вопросам политики, но он считает, что у бывшего вице-президента есть все что нужно, чтобы страна преодолела раскол."Я считаю, что он может исцелить страну. Я думаю, он может объединить нас", - добавил Скотт.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
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дональд трамп, джо байден, вермонт, сша, в мире

Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал за Байдена

02:55 04.11.2020 (обновлено: 02:57 04.11.2020)
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotoКандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Photo
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор-республиканец американского штата Вермонт Фил Скотт сообщил, что проголосовал за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

"Мне было трудно, но я в итоге проголосовал за Джо Байдена ... У президента Трампа было четыре года на то, чтобы объединить эту страну, но у него это не получилось", - приводит местная газета Seven Days слова Скотта.

Он подчеркнул, что не согласен со многими предложениями Байдена по вопросам политики, но он считает, что у бывшего вице-президента есть все что нужно, чтобы страна преодолела раскол.
"Я считаю, что он может исцелить страну. Я думаю, он может объединить нас", - добавил Скотт.
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампДжо БайденВермонтСШАВ мире
 
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