https://ria.ru/20201104/vybory-1582939887.html
Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал за Байдена
Губернатор-республиканец штата Вермонт проголосовал за Байдена
Губернатор-республиканец американского штата Вермонт Фил Скотт сообщил, что проголосовал за кандидата от Демократической партии Джо Байдена. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:55
2020-11-04T02:55
2020-11-04T02:57
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
вермонт
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165120_0:0:3070:1728_1400x0_80_0_0_ee64f5cfb885c6938330597e41eec73b.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Губернатор-республиканец американского штата Вермонт Фил Скотт сообщил, что проголосовал за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.Он подчеркнул, что не согласен со многими предложениями Байдена по вопросам политики, но он считает, что у бывшего вице-президента есть все что нужно, чтобы страна преодолела раскол."Я считаю, что он может исцелить страну. Я думаю, он может объединить нас", - добавил Скотт.В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
вермонт
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/1d/1582165120_164:0:2895:2048_1400x0_80_0_0_b576983e63af1cda8d4fe5b36b984317.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, вермонт, сша, в мире