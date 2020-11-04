https://ria.ru/20201104/vybory-1582939645.html

Лидер республиканцев в сенате отстает от соперницы-демократа в Кентукки

Лидер республиканцев в сенате отстает от соперницы-демократа в Кентукки

Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл пока отстает от соперницы-демократа Эми Макгрэт в Кентукки, свидетельствуют первые результаты... РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

митч макконнелл

кентукки

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл пока отстает от соперницы-демократа Эми Макгрэт в Кентукки, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.У Макгрэт после обработки 10% бюллетеней 53,45% голосов, у Макконнелла 41,94%.Макконнелл при этом считается фаворитом выборов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

кентукки

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

митч макконнелл, кентукки, сша, в мире