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Лидер республиканцев в сенате отстает от соперницы-демократа в Кентукки
Лидер республиканцев в сенате отстает от соперницы-демократа в Кентукки
Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл пока отстает от соперницы-демократа Эми Макгрэт в Кентукки, свидетельствуют первые результаты... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:47
2020-11-04T02:47
2020-11-04T02:47
выборы президента сша — 2020
митч макконнелл
кентукки
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл пока отстает от соперницы-демократа Эми Макгрэт в Кентукки, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.У Макгрэт после обработки 10% бюллетеней 53,45% голосов, у Макконнелла 41,94%.Макконнелл при этом считается фаворитом выборов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
митч макконнелл, кентукки, сша, в мире