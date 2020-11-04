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В Белом доме рассказали, где и с кем наблюдает за выборами Трамп

В Белом доме рассказали, где и с кем наблюдает за выборами Трамп

Президент США Дональд Трамп следит за выборами с семьей и помощниками, сообщила в эфире CNN директор по коммуникациям Белого дома Алисса Фара. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T02:38

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вашингтон (город)

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп следит за выборами с семьей и помощниками, сообщила в эфире CNN директор по коммуникациям Белого дома Алисса Фара.В Восточном крыле Белого дома располагается личная резиденция президента, тогда как в Западном - его официальное рабочее место. Это разделение важно, поскольку Трампа критиковали за то, что он ведет кампанию из Белого дома, не разделяя свои официальные и партийные функции.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире