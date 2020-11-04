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В Белом доме рассказали, где и с кем наблюдает за выборами Трамп
В Белом доме рассказали, где и с кем наблюдает за выборами Трамп
Президент США Дональд Трамп следит за выборами с семьей и помощниками, сообщила в эфире CNN директор по коммуникациям Белого дома Алисса Фара. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:38
2020-11-04T02:38
2020-11-04T03:02
вашингтон (город)
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп следит за выборами с семьей и помощниками, сообщила в эфире CNN директор по коммуникациям Белого дома Алисса Фара.В Восточном крыле Белого дома располагается личная резиденция президента, тогда как в Западном - его официальное рабочее место. Это разделение важно, поскольку Трампа критиковали за то, что он ведет кампанию из Белого дома, не разделяя свои официальные и партийные функции.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), дональд трамп, сша, в мире