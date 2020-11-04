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Байден вырвался вперед в Кентукки

Байден вырвался вперед в Кентукки

Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в штате Кентукки по итогам обработки 6% бюллетеней, сообщается на сайте Fox News. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

джо байден

кентукки

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат в президенты США от демократов Джо Байден лидирует в штате Кентукки по итогам обработки 6% бюллетеней, сообщается на сайте Fox News.По данным телеканала, в Кентукки, где ожидается победа Трампа, подсчитаны 6% голосов - у Байдена 54%, у Трампа 44,5%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

кентукки

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джо байден, кентукки, в мире