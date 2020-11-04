https://ria.ru/20201104/vybory-1582937877.html

Эксперт оценил, как повлияет исход выборов в США на отношения с Израилем

Эксперт оценил, как повлияет исход выборов в США на отношения с Израилем

Возможны две формально различные доктрины отношений США и Израиля в зависимости от того, кто победит на выборах, но на практике президент Дональд Трамп запустил РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T02:24

2020-11-04T02:24

2020-11-04T02:25

тель-авив

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

иерусалим

осло

сша

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя - РИА Новости. Возможны две формально различные доктрины отношений США и Израиля в зависимости от того, кто победит на выборах, но на практике президент Дональд Трамп запустил некие процессы, которые его сопернику Джо Байдену в случае победы радикально изменить не удастся, сказал РИА Новости профессор политологии Бар-Иланского университета Зеев Ханин.Однако ближневосточная концепция Байдена в случае его победы, по мнению эксперта, "будет близка к позиции левого израильского лагеря, то есть нужно все вернуть к параметрам норвежского процесса".При этом, Ханин подчеркнул, что даже если победит Байден, есть "необратимые вещи". "Вернуть посольство из Иерусалима будет невозможно. Отказаться от признания американцами статуса Иерусалима как столицы будет нельзя. Он может играть в игры "Восточный Иерусалим" и "Западный Иерусалим", потому что Трамп в своей декларации заявил, что окончательные границы города он не устанавливает. Похоже, что американского признания суверенитета (Израиля) над Голанами изменить будет нельзя. И надо полагать, что Байден будет осторожно спускать на тормозах сделку века. Формально у нас будут две различные доктрины, но на практике я не вижу фундаментальных изменений", - считает эксперт.Рассуждая о процессе заключения Израилем новых соглашений о нормализации отношений с арабскими странами, эксперт отметил, что "Трампу удалось запустить некий процесс, Байдену, если он захочет вернуться к парадигме Осло, может быть удастся процесс нормализации притормозить, скажем так, он не будет делать каких-то стимулов"."Например, Судан. Суданцы бы не подписали соглашение с Израилем, если бы их не вычеркнули из списка режимов-спонсоров террора", - напомнил Ханин.Тем не менее, как заключил эксперт, "Байден не сможет что-то радикально изменить".В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

тель-авив, дональд трамп, джо байден, иерусалим, осло, сша, израиль, в мире