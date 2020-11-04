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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/vybory-1582937877.html
Эксперт оценил, как повлияет исход выборов в США на отношения с Израилем
Эксперт оценил, как повлияет исход выборов в США на отношения с Израилем
Возможны две формально различные доктрины отношений США и Израиля в зависимости от того, кто победит на выборах, но на практике президент Дональд Трамп запустил РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:24
2020-11-04T02:25
тель-авив
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
иерусалим
осло
сша
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя - РИА Новости. Возможны две формально различные доктрины отношений США и Израиля в зависимости от того, кто победит на выборах, но на практике президент Дональд Трамп запустил некие процессы, которые его сопернику Джо Байдену в случае победы радикально изменить не удастся, сказал РИА Новости профессор политологии Бар-Иланского университета Зеев Ханин.Однако ближневосточная концепция Байдена в случае его победы, по мнению эксперта, "будет близка к позиции левого израильского лагеря, то есть нужно все вернуть к параметрам норвежского процесса".При этом, Ханин подчеркнул, что даже если победит Байден, есть "необратимые вещи". "Вернуть посольство из Иерусалима будет невозможно. Отказаться от признания американцами статуса Иерусалима как столицы будет нельзя. Он может играть в игры "Восточный Иерусалим" и "Западный Иерусалим", потому что Трамп в своей декларации заявил, что окончательные границы города он не устанавливает. Похоже, что американского признания суверенитета (Израиля) над Голанами изменить будет нельзя. И надо полагать, что Байден будет осторожно спускать на тормозах сделку века. Формально у нас будут две различные доктрины, но на практике я не вижу фундаментальных изменений", - считает эксперт.Рассуждая о процессе заключения Израилем новых соглашений о нормализации отношений с арабскими странами, эксперт отметил, что "Трампу удалось запустить некий процесс, Байдену, если он захочет вернуться к парадигме Осло, может быть удастся процесс нормализации притормозить, скажем так, он не будет делать каких-то стимулов"."Например, Судан. Суданцы бы не подписали соглашение с Израилем, если бы их не вычеркнули из списка режимов-спонсоров террора", - напомнил Ханин.Тем не менее, как заключил эксперт, "Байден не сможет что-то радикально изменить".В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html
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тель-авив, дональд трамп, джо байден, иерусалим, осло, сша, израиль, в мире

Эксперт оценил, как повлияет исход выборов в США на отношения с Израилем

02:24 04.11.2020 (обновлено: 02:25 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратель во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Вашингтоне
Избиратель во время голосования на выборах президента США на одном из избирательных участков в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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ТЕЛЬ-АВИВ, 4 ноя - РИА Новости. Возможны две формально различные доктрины отношений США и Израиля в зависимости от того, кто победит на выборах, но на практике президент Дональд Трамп запустил некие процессы, которые его сопернику Джо Байдену в случае победы радикально изменить не удастся, сказал РИА Новости профессор политологии Бар-Иланского университета Зеев Ханин.
"Для нашего ближневосточного региона итоги могут быть амбивалентными. Если мы посмотрим на ситуацию с израильской точки зрения, тут все более-менее понятно: согласно последним опросам, 70% израильтян, если бы были гражданами США, проголосовали бы за Трампа. Предполагается, что политика Трампа в наибольшей степени отвечает настроениям израильского общества; израильтяне полагают, что норвежский процесс скончался, и нужно договариваться в региональном мире без палестинцев. Это более-менее доктрина Трампа", - сказал Ханин.
Однако ближневосточная концепция Байдена в случае его победы, по мнению эксперта, "будет близка к позиции левого израильского лагеря, то есть нужно все вернуть к параметрам норвежского процесса".
При этом, Ханин подчеркнул, что даже если победит Байден, есть "необратимые вещи". "Вернуть посольство из Иерусалима будет невозможно. Отказаться от признания американцами статуса Иерусалима как столицы будет нельзя. Он может играть в игры "Восточный Иерусалим" и "Западный Иерусалим", потому что Трамп в своей декларации заявил, что окончательные границы города он не устанавливает. Похоже, что американского признания суверенитета (Израиля) над Голанами изменить будет нельзя. И надо полагать, что Байден будет осторожно спускать на тормозах сделку века. Формально у нас будут две различные доктрины, но на практике я не вижу фундаментальных изменений", - считает эксперт.
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Трамп vs Байден: сравниваем главных претендентов на овальный кабинет
Рассуждая о процессе заключения Израилем новых соглашений о нормализации отношений с арабскими странами, эксперт отметил, что "Трампу удалось запустить некий процесс, Байдену, если он захочет вернуться к парадигме Осло, может быть удастся процесс нормализации притормозить, скажем так, он не будет делать каких-то стимулов".
"Например, Судан. Суданцы бы не подписали соглашение с Израилем, если бы их не вычеркнули из списка режимов-спонсоров террора", - напомнил Ханин.
Тем не менее, как заключил эксперт, "Байден не сможет что-то радикально изменить".
В США 3 ноября проходят выборы президента, на пост главы государства претендует республиканец Дональд Трамп и демократ Джо Байден.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
Сторонница президента США Дональда Трампа в маске на митинге в Опа-Локке, Флорида, США, 2 ноября 2020 года - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
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Выборы президента США — 2020Тель-АвивДональд ТрампДжо БайденИерусалимОслоСШАИзраильВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
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