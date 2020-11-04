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Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире

Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире

Дональд Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире на выборах президента США, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов. РИА Новости, 04.11.2020

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нью-гэмпшир

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире на выборах президента США, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.Согласно первому подсчету голосов, у Трампа их 16, у Байдена 10.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

нью-гэмпшир

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нью-гэмпшир, дональд трамп, сша, в мире