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Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире
Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире
Дональд Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире на выборах президента США, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:19
2020-11-04T02:19
2020-11-04T02:24
нью-гэмпшир
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Дональд Трамп лидирует в Нью-Гэмпшире на выборах президента США, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.Согласно первому подсчету голосов, у Трампа их 16, у Байдена 10.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нью-гэмпшир, дональд трамп, сша, в мире