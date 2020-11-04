https://ria.ru/20201104/vybory-1582936409.html

Появились первые результаты выборов президента США

Появились первые результаты выборов президента США

Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штатах Индиана и Нью-Гэмпшир, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T02:09

2020-11-04T02:09

2020-11-04T03:06

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582936273_0:206:2909:1842_1400x0_80_0_0_040d89decc101ac5b5631471545923f6.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штатах Индиана и Нью-Гэмпшир, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.В Индиане после подсчета одного процента бюллетеней он набирает 72% голосов. В Нью-Гэмпшире только начали подсчитывать голоса - у Трампа их 16, у его соперника-демократа Джо Байдена — 10.В Кентукки, где изначально действующий президент вырвался вперед, после подсчета шести процентов бюллетеней его обошел Байден, однако затем его сопернику удалось вернуть первенство.Индиана имеет 11 голосов в коллегии выборщиков (для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов). Последние полвека штат голосовал за республиканских кандидатов в президенты, за исключением 2008 года. В 2016 году Трамп получил там 56,47%, а кандидат от демократов Хиллари Клинтон — 37,46%.Первые участки на востоке США в Индиане и Кентукки закрылись в 02.00 по московскому времени. В три часа ночи по московскому времени закроются участки сразу в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду и Джорджию, также закроются Виргиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы. В 3.30 мск закрываются участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии. В 4 мск закроются сразу 15 штатов и округ Колумбия.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире