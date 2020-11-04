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Появились первые результаты выборов президента США
Появились первые результаты выборов президента США
Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штатах Индиана и Нью-Гэмпшир, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:09
2020-11-04T02:09
2020-11-04T03:06
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости. Республиканец Дональд Трамп ожидаемо лидирует на выборах президента США в штатах Индиана и Нью-Гэмпшир, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.В Индиане после подсчета одного процента бюллетеней он набирает 72% голосов. В Нью-Гэмпшире только начали подсчитывать голоса - у Трампа их 16, у его соперника-демократа Джо Байдена — 10.В Кентукки, где изначально действующий президент вырвался вперед, после подсчета шести процентов бюллетеней его обошел Байден, однако затем его сопернику удалось вернуть первенство.Индиана имеет 11 голосов в коллегии выборщиков (для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов). Последние полвека штат голосовал за республиканских кандидатов в президенты, за исключением 2008 года. В 2016 году Трамп получил там 56,47%, а кандидат от демократов Хиллари Клинтон — 37,46%.Первые участки на востоке США в Индиане и Кентукки закрылись в 02.00 по московскому времени. В три часа ночи по московскому времени закроются участки сразу в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду и Джорджию, также закроются Виргиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы. В 3.30 мск закрываются участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии. В 4 мск закроются сразу 15 штатов и округ Колумбия.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире
НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя - РИА Новости.
Республиканец Дональд Трамп
ожидаемо лидирует на выборах президента США
в штатах Индиана
и Нью-Гэмпшир, свидетельствуют первые результаты подсчета голосов.
В Индиане после подсчета одного процента бюллетеней он набирает 72% голосов. В Нью-Гэмпшире только начали подсчитывать голоса - у Трампа их 16, у его соперника-демократа Джо Байдена — 10.
В Кентукки, где изначально действующий президент вырвался вперед, после подсчета шести процентов бюллетеней его обошел Байден, однако затем его сопернику удалось вернуть первенство.
Индиана имеет 11 голосов в коллегии выборщиков (для победы кандидату в президенты необходимо набрать 270 голосов). Последние полвека штат голосовал за республиканских кандидатов в президенты, за исключением 2008 года. В 2016 году Трамп получил там 56,47%, а кандидат от демократов Хиллари Клинтон — 37,46%.
Первые участки на востоке США в Индиане и Кентукки закрылись в 02.00 по московскому времени.
В три часа ночи по московскому времени закроются участки сразу в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду
и Джорджию
, также закроются Виргиния
, Южная Каролина, Вермонт
и оставшиеся участки Кентукки и Индианы. В 3.30 мск закрываются участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии
. В 4 мск закроются сразу 15 штатов и округ Колумбия
.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>