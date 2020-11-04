https://ria.ru/20201104/vybory-1582935698.html

На востоке США закрылись первые избирательные участки

На востоке США закрылись первые избирательные участки

Первые участки закрылись в 02.00 по московскому времени на востоке США, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

вермонт

южная каролина

вашингтон (город)

сша

округ колумбия

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Первые участки закрылись в 02.00 по московскому времени на востоке США, передает корреспондент РИА Новости.Первыми заканчивают голосование часть участков в Индиане и Кентукки.В три часа ночи по московскому времени закроются участки сразу в семи штатах, включая важные для исхода выборов Флориду и Джорджию, также закроются Виргиния, Южная Каролина, Вермонт и оставшиеся участки Кентукки и Индианы. В 3.30 мск закрываются участки в Огайо, Северной Каролине и Западной Виргинии. В 4 мск закроются сразу 15 штатов и округ Колумбия.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201103/vybory-1582782461.html

вермонт

южная каролина

вашингтон (город)

сша

округ колумбия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вермонт, южная каролина, вашингтон (город), сша, округ колумбия, в мире