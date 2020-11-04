https://ria.ru/20201104/vybory-1582934063.html
Байден допустил, что будет комментировать выборы по ходу подсчета голосов
Байден допустил, что будет комментировать выборы по ходу подсчета голосов
Кандидат демократов в президенты США Джо Байден не исключил, что будет комментировать выборы по ходу подсчета голосов. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:37
2020-11-04T01:37
2020-11-04T01:41
джо байден
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Кандидат демократов в президенты США Джо Байден не исключил, что будет комментировать выборы по ходу подсчета голосов.Байден собирается наблюдать за ходом выборов вместе со своей семьей у себя дома.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/vybory-1582932387.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, сша, в мире