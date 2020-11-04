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Экзит-полл показал, что американцы думают о системе подсчета голосов
Экзит-полл показал, что американцы думают о системе подсчета голосов
Большинство американских избирателей уверены, что их голоса на президентских выборах будут подсчитаны правильно, свидетельствует exit poll телекомпании CNN. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:33
2020-11-04T01:33
2020-11-04T01:33
выборы президента сша — 2020
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Большинство американских избирателей уверены, что их голоса на президентских выборах будут подсчитаны правильно, свидетельствует exit poll телекомпании CNN.Согласно данным, 46% американцев полностью уверены в том, что их голоса будут подсчитаны верно. Еще 40 % уверены в точности подсчета в некоторой степени. Совсем не уверены в верности подсчета 4% людей, не совсем уверены 8 %. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, в мире