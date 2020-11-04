https://ria.ru/20201104/vybory-1582932824.html

Экзит-полл показал, сколько американцев голосовали впервые

Экзит-полл показал, сколько американцев голосовали впервые

На выборах президента в США на этот раз 13% избирателей голосовали впервые, свидетельствуют данные exit poll телекомпании CNN. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T01:23

2020-11-04T01:23

2020-11-04T01:41

вашингтон (город)

сша

в мире

выборы президента сша — 2020

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582928808_0:134:3056:1853_1400x0_80_0_0_b02a0a95c17249b31d071e0d7bfaf4be.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. На выборах президента в США на этот раз 13% избирателей голосовали впервые, свидетельствуют данные exit poll телекомпании CNN.По данным телекомпании, для 13% американских избирателей это первые выборы. Соответственно, 87% голосуют уже не в первый раз. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вашингтон (город), сша, в мире