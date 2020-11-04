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Экзит-полл показал, сколько американцев голосовали впервые
Экзит-полл показал, сколько американцев голосовали впервые
На выборах президента в США на этот раз 13% избирателей голосовали впервые, свидетельствуют данные exit poll телекомпании CNN. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:23
2020-11-04T01:23
2020-11-04T01:41
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сша
в мире
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. На выборах президента в США на этот раз 13% избирателей голосовали впервые, свидетельствуют данные exit poll телекомпании CNN.По данным телекомпании, для 13% американских избирателей это первые выборы. Соответственно, 87% голосуют уже не в первый раз. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вашингтон (город), сша, в мире