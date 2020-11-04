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Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах

Экзит-полл показал, что волнует жителей США на выборах

Жителей США на выборах волнует экономика, расовое неравенство и коронавирус, свидетельствует экзит-полл телекомпании CNN. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Жителей США на выборах волнует экономика, расовое неравенство и коронавирус, свидетельствует экзит-полл телекомпании CNN.Опрошенные избиратели поставили на первое место в списке беспокоящих их проблем экономику (34% опрошенных), на второе - расовое неравенство (21%), на третье - коронавирус (18%).Также в пятерку наиболее беспокоящих избирателей тем вошли преступность и безопасность и здравоохранение (по 11%). Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, в мире