https://ria.ru/20201104/vrachi-1583016738.html

Калужский губернатор лично развозит врачей на вызовы к пациентам

Калужский губернатор лично развозит врачей на вызовы к пациентам

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в День народного единства сел за руль служебного автомобиля и лично развозит медиков на вызовы к пациентам. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:49

2020-11-04T13:49

2020-11-04T13:52

калужская область

владислав шапша

калужская область

общество

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КАЛУГА, 4 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в День народного единства сел за руль служебного автомобиля и лично развозит медиков на вызовы к пациентам.В своем Telegram-канале Шапша опубликовал видео с поздравлением жителей региона с Днем народного единства. "Мы отмечаем его в сложное время. Болезнь угрожает нашему здоровью, нашему образу жизни. Но народы России всегда умели объединяться – и для благих дел, и для борьбы с угрозой. Поэтому мы сегодня решили, как и многие калужане, подставить плечо нашим медикам. Взяли еще одну машину из служебного автопарка и поедем сейчас в больницу, чтобы помочь врачам добраться до пациентов", - заявил Шапша.На видео он сел за руль белого автомобиля и уехал.Губернатор рассказал РИА Новости, что развозит медиков Калужской городской больницы №5. Вместе с ним в объезд отправилась бригада из врача и медсестры. Предварительно глава региона прошел необходимый инструктаж, ему предоставили средства индивидуальной защиты, в том числе специальный халат."Среди жителей Калужской области достаточно много людей, которые вызываются помочь врачам. Ранее мы выделили дополнительный автотранспорт из парка правительства для медучреждений региона. Я посчитал, что важно не только оказывать формальную поддержку в виде машин или иных ресурсов, но и лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять непосредственное, личное участие в этом. Мы все знаем о тех трудностях, с которыми они сталкиваются, и готовы помогать делом", - сказал губернатор РИА Новости.Калужская городская больница №5 ранее заявила о проблеме нехватки автотранспорта. По данным медучреждения, в связи с ростом заболеваемости увеличилось количество вызовов. В среднем поступает 450-500 вызовов за сутки. На одного доктора приходится до 65 вызовов в сутки. В связи с этим глава региона распорядился выделить 10 дополнительных машин из служебного автопарка правительства региона для нужд врачей в Калужской области.

https://ria.ru/20201103/nagrady-1582832399.html

https://ria.ru/20201019/shapsha-1580496448.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владислав шапша, калужская область, общество