Калужский губернатор лично развозит врачей на вызовы к пациентам
13:49 04.11.2020 (обновлено: 13:52 04.11.2020)
© Фото : Владислав Валерьевич Шапша. Персональный сайт ВРИО губернатора Калужской области Владислав Шапша
КАЛУГА, 4 ноя – РИА Новости. Губернатор Калужской области Владислав Шапша в День народного единства сел за руль служебного автомобиля и лично развозит медиков на вызовы к пациентам.
В своем Telegram-канале Шапша опубликовал видео с поздравлением жителей региона с Днем народного единства. "Мы отмечаем его в сложное время. Болезнь угрожает нашему здоровью, нашему образу жизни. Но народы России всегда умели объединяться – и для благих дел, и для борьбы с угрозой. Поэтому мы сегодня решили, как и многие калужане, подставить плечо нашим медикам. Взяли еще одну машину из служебного автопарка и поедем сейчас в больницу, чтобы помочь врачам добраться до пациентов", - заявил Шапша.
На видео он сел за руль белого автомобиля и уехал.
Губернатор рассказал РИА Новости, что развозит медиков Калужской городской больницы №5. Вместе с ним в объезд отправилась бригада из врача и медсестры. Предварительно глава региона прошел необходимый инструктаж, ему предоставили средства индивидуальной защиты, в том числе специальный халат.
"Среди жителей Калужской области достаточно много людей, которые вызываются помочь врачам. Ранее мы выделили дополнительный автотранспорт из парка правительства для медучреждений региона. Я посчитал, что важно не только оказывать формальную поддержку в виде машин или иных ресурсов, но и лично оказаться внутри среды, прочувствовать работу наших медиков, принять непосредственное, личное участие в этом. Мы все знаем о тех трудностях, с которыми они сталкиваются, и готовы помогать делом", - сказал губернатор РИА Новости.
"Врачи, с которыми мы сегодня ездили по адресам, рассказывали мне о каждом пациенте. Я видел, как они радовались тому, что человек идет на поправку или у него отрицательный результат теста. И становились серьезными, если ситуация была не такая оптимистичная. Было очень важно прочувствовать этот момент", - добавил Шапша.
Калужская городская больница №5 ранее заявила о проблеме нехватки автотранспорта. По данным медучреждения, в связи с ростом заболеваемости увеличилось количество вызовов. В среднем поступает 450-500 вызовов за сутки. На одного доктора приходится до 65 вызовов в сутки. В связи с этим глава региона распорядился выделить 10 дополнительных машин из служебного автопарка правительства региона для нужд врачей в Калужской области.