https://ria.ru/20201104/vooruzheniya-1583061638.html

Эксперт оценил "вклад" Трампа в разрушение договоров по вооружениям

Эксперт оценил "вклад" Трампа в разрушение договоров по вооружениям

Администрация Дональда Трампа сделала больше, чем все остальные в истории США, для разрушения договорной системы в области стратегических вооружений, считает... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:17

2020-11-04T19:17

2020-11-04T19:17

договор снв-3

дональд трамп

джордж буш (младший)

андрей кокошин

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа сделала больше, чем все остальные в истории США, для разрушения договорной системы в области стратегических вооружений, считает заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин."Сейчас ситуация сложилась очень сложная. Администрация Трампа проявила себя как политический актор, который сделал, наверное, больше, чем любая другая американская администрация по разрушению существующей договорно-правовой системы в области ограничения и сокращения вооружений и контроля над вооружениями", - сказал Кокошин на онлайн-конференции.По его словам, администрация Трампа превзошла и администрацию Джорджа Буша младшего, который вышел из договора по ПРО.Эксперт указал, что, в частности, администрация Трампа "просто заблокировала принятие простого решения о продлении СНВ-3". "То, что мы наблюдали в последнее время применительно к договору СНВ-3, я считаю, это была не очень по правилам игра с американской стороны. СНВ-3 в соответствии с самим договором можно и должно продлевать без всяких условий, администрация Трампа же всячески стремилась к тому, чтобы обусловить продление этого договора, выгодного для обеих сторон, о чем говорят очень многие американские политики и крупнейшие эксперты, дополнительными условиями для Российской Федерации, что, собственно, привело к тому, что в конце концов никакого продления до выборов президента США не произошло", - сказал он.При этом Кокошин напомнил, что в программе Демократической партии записана готовность продлить ДСНВ без всяких условий и это "очень позитивный момент".Говоря о выборах в США, эксперт отметил, что предугадать их исход крайне тяжело, однако применительно к сфере стратегической стабильности "и тот, и другой вариант особо оптимизма не создают"."Подводя итоги деятельности администрации Трампа, нельзя не отметить, что она вообще очень много сделала в политико-военной сфере, что явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности. Фактически мы наблюдаем и активизацию учений по периметру границ с Российской Федераций, полеты стратегических бомбардировщиков, заходы американских, натовских и других кораблей в Черное море, поставку летального оружия на Украину", - сказал Кокошин. Он добавил, что все это не способствует уменьшению напряженности и сейчас главное для России - как поведет себя следующая американская администрация в этих жизненно важных вопросах.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.

https://ria.ru/20201102/snv-3-1582584023.html

https://ria.ru/20201028/dsnv-1581979519.html

https://ria.ru/20201027/dsnv-1581781593.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

договор снв-3, дональд трамп, джордж буш (младший), андрей кокошин, сша, в мире