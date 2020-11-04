Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/vooruzheniya-1583061638.html
Эксперт оценил "вклад" Трампа в разрушение договоров по вооружениям
Эксперт оценил "вклад" Трампа в разрушение договоров по вооружениям
Администрация Дональда Трампа сделала больше, чем все остальные в истории США, для разрушения договорной системы в области стратегических вооружений, считает... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:17
2020-11-04T19:17
договор снв-3
дональд трамп
джордж буш (младший)
андрей кокошин
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582988335_0:104:3071:1832_1400x0_80_0_0_b61d9d12faca97314c039a0b5c88aa36.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа сделала больше, чем все остальные в истории США, для разрушения договорной системы в области стратегических вооружений, считает заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин."Сейчас ситуация сложилась очень сложная. Администрация Трампа проявила себя как политический актор, который сделал, наверное, больше, чем любая другая американская администрация по разрушению существующей договорно-правовой системы в области ограничения и сокращения вооружений и контроля над вооружениями", - сказал Кокошин на онлайн-конференции.По его словам, администрация Трампа превзошла и администрацию Джорджа Буша младшего, который вышел из договора по ПРО.Эксперт указал, что, в частности, администрация Трампа "просто заблокировала принятие простого решения о продлении СНВ-3". "То, что мы наблюдали в последнее время применительно к договору СНВ-3, я считаю, это была не очень по правилам игра с американской стороны. СНВ-3 в соответствии с самим договором можно и должно продлевать без всяких условий, администрация Трампа же всячески стремилась к тому, чтобы обусловить продление этого договора, выгодного для обеих сторон, о чем говорят очень многие американские политики и крупнейшие эксперты, дополнительными условиями для Российской Федерации, что, собственно, привело к тому, что в конце концов никакого продления до выборов президента США не произошло", - сказал он.При этом Кокошин напомнил, что в программе Демократической партии записана готовность продлить ДСНВ без всяких условий и это "очень позитивный момент".Говоря о выборах в США, эксперт отметил, что предугадать их исход крайне тяжело, однако применительно к сфере стратегической стабильности "и тот, и другой вариант особо оптимизма не создают"."Подводя итоги деятельности администрации Трампа, нельзя не отметить, что она вообще очень много сделала в политико-военной сфере, что явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности. Фактически мы наблюдаем и активизацию учений по периметру границ с Российской Федераций, полеты стратегических бомбардировщиков, заходы американских, натовских и других кораблей в Черное море, поставку летального оружия на Украину", - сказал Кокошин. Он добавил, что все это не способствует уменьшению напряженности и сейчас главное для России -&nbsp; как поведет себя следующая американская администрация в этих жизненно важных вопросах.Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
https://ria.ru/20201102/snv-3-1582584023.html
https://ria.ru/20201028/dsnv-1581979519.html
https://ria.ru/20201027/dsnv-1581781593.html
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582988335_119:0:2848:2047_1400x0_80_0_0_6b68cc9896c767de74e487cc8ac20af1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
договор снв-3, дональд трамп, джордж буш (младший), андрей кокошин, сша, в мире

Эксперт оценил "вклад" Трампа в разрушение договоров по вооружениям

19:17 04.11.2020
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
Президент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Администрация Дональда Трампа сделала больше, чем все остальные в истории США, для разрушения договорной системы в области стратегических вооружений, считает заместитель научного руководителя НИУ ВШЭ, академик РАН, бывший секретарь Совета безопасности РФ Андрей Кокошин.
"Сейчас ситуация сложилась очень сложная. Администрация Трампа проявила себя как политический актор, который сделал, наверное, больше, чем любая другая американская администрация по разрушению существующей договорно-правовой системы в области ограничения и сокращения вооружений и контроля над вооружениями", - сказал Кокошин на онлайн-конференции.
Генеральный конструктор МИТ Юрий Соломонов - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
2 ноября, 03:08
Разработчик МБР оценил возможные последствия неподписания СНВ-3
По его словам, администрация Трампа превзошла и администрацию Джорджа Буша младшего, который вышел из договора по ПРО.
Эксперт указал, что, в частности, администрация Трампа "просто заблокировала принятие простого решения о продлении СНВ-3". "То, что мы наблюдали в последнее время применительно к договору СНВ-3, я считаю, это была не очень по правилам игра с американской стороны. СНВ-3 в соответствии с самим договором можно и должно продлевать без всяких условий, администрация Трампа же всячески стремилась к тому, чтобы обусловить продление этого договора, выгодного для обеих сторон, о чем говорят очень многие американские политики и крупнейшие эксперты, дополнительными условиями для Российской Федерации, что, собственно, привело к тому, что в конце концов никакого продления до выборов президента США не произошло", - сказал он.
При этом Кокошин напомнил, что в программе Демократической партии записана готовность продлить ДСНВ без всяких условий и это "очень позитивный момент".
Говоря о выборах в США, эксперт отметил, что предугадать их исход крайне тяжело, однако применительно к сфере стратегической стабильности "и тот, и другой вариант особо оптимизма не создают".
Американская межконтинентальная баллистическая ракета Минитмен-3 на базе ВВС Майнот, Северная Дакота - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 18:36
США назвали условие для продления ДСНВ на год
"Подводя итоги деятельности администрации Трампа, нельзя не отметить, что она вообще очень много сделала в политико-военной сфере, что явно не отвечает интересам стратегической стабильности и международной безопасности. Фактически мы наблюдаем и активизацию учений по периметру границ с Российской Федераций, полеты стратегических бомбардировщиков, заходы американских, натовских и других кораблей в Черное море, поставку летального оружия на Украину", - сказал Кокошин. Он добавил, что все это не способствует уменьшению напряженности и сейчас главное для России -  как поведет себя следующая американская администрация в этих жизненно важных вопросах.
Договор СНВ-3 между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011 года. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиков, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.
Стратегический ракетный комплекс с межконтинентальной баллистической ракетой мобильного базирования ПГРК Ярс - РИА Новости, 1920, 27.10.2020
27 октября, 16:16
МИД прокомментировал заявления США по ДСНВ
 
Договор СНВ-3Дональд ТрампДжордж Буш (младший)Андрей КокошинСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:59Fox также спрогнозировали победу Байдена в Мичигане
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
Лента новостейМолния