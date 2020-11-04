https://ria.ru/20201104/vodolazy-1583011690.html

Водолазы приступили к поиску пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

Водолазы приступили к поиску пропавшего в Сочи сооснователя Skillbox

Водолазы приступили к поиску сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, сообщил РИА... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:19

2020-11-04T13:19

2020-11-04T13:19

следственный комитет россии (ск рф)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сочи

происшествия

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СОЧИ, 4 ноя - РИА Новости. Водолазы приступили к поиску сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова, который в ночь на воскресенье вышел из отеля в Сочи и не вернулся, сообщил РИА Новости представитель ЮРПСО МЧС России.По данным СК, в ночь на 1 ноября 31-летний Коропов вышел из отеля, расположенного на улице 65 Лет Победы, и направился в сторону пирса Нижнеимертинского порта. С тех пор его местонахождение неизвестно. Ведомство объявило о начале доследственной проверки. Также полиция заявила, что материал о пропаже бизнесмена зарегистрирован, организованы поисковые отряды. К поискам подключился и поисково-спасательный отряд "ЛизаАлерт", а также в море - специалисты МЧС России на катере."Сегодня поиски ведутся на двух катерах. На одном катере два спасателя проводят визуальный осмотр акватории. Район поиска - от стадиона "Фишт" до российско-абхазской границы на удалении до одного километра от берега. Также на втором катере четыре водолаза проводят поиски непосредственно у пирса, где был найден телефон бизнесмена. Пока поиски результатов не дали", - пояснил представитель ведомства.Он добавил, что водолазы смогли приступить к поискам после того, как на море закончился шторм.Во вторник полиция подтвердила, что на берегу моря был найден телефон Коропова. В СК уточнили, что также был обнаружен рюкзак бизнесмена.Коропов - победитель рейтинга самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes в 2020 году в категории "Предприниматели". По 150 программам Skillbox сейчас обучаются 40 тысяч студентов. Оборот проекта за 2018 год составил 340 миллионов рублей, в феврале 2019 года совладельцем Skillbox стала Mail.ru Group. Затем корпорация нарастила свою долю в стартапе с 10% до 60,33%. По прогнозам основателей, к 2021 году выручка Skillbox достигнет 5 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201103/ryukzak-1582895883.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/more-1582569211.html

сочи

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сочи, происшествия