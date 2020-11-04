https://ria.ru/20201104/voda-1582967506.html

Синоптики заявили об истощении рек в Крыму из-за аномального тепла

Синоптики заявили об истощении рек в Крыму из-за аномального тепла

Аномально теплая погода в октябре в Крыму стала причиной истощения рек и водохранилищ полуострова, чьи суммарные запасы к ноябрю уменьшились до 44 миллионов... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T07:57

2020-11-04T07:57

2020-11-04T07:57

республика крым

севастополь

украина

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Аномально теплая погода в октябре в Крыму стала причиной истощения рек и водохранилищ полуострова, чьи суммарные запасы к ноябрю уменьшились до 44 миллионов кубометров - в 2,5 раза меньше прошлогоднего показателя, сообщил крымский гидрометцентр.В верховьях рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское и Чернореченское, в низовьях рек Кача и Бельбек, а также в бассейнах большинства селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. По сведениям на 31 октября, отсутствие стока в верховьях рек Кача, Бельбек Альма и Черная сохраняется уже от 75 до 98 дней, в горах, по словам гидрологов, наблюдался недобор осадков.Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным (в миллионах кубометров): Белогорское – 0,6, Симферопольское – 0,3 , Счастливое – 0,1. В Чернореченское (для снабжения Севастополя) и Партизанское (снабжение Симферополя) вода в октябре не поступала, сообщили в гидрометцентре.Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и нескольких районах Крыма введены графики подачи воды. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, для модернизации системы водоснабжения выделяется около 50 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20201102/krym-1582684565.html

республика крым

севастополь

украина

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика крым, севастополь, украина, общество