Синоптики заявили об истощении рек в Крыму из-за аномального тепла
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости. Аномально теплая погода в октябре в Крыму стала причиной истощения рек и водохранилищ полуострова, чьи суммарные запасы к ноябрю уменьшились до 44 миллионов кубометров - в 2,5 раза меньше прошлогоднего показателя, сообщил крымский гидрометцентр.
"Прошедший месяц был аномально теплым. Средняя температура воздуха по республике была на 5,5 градусов выше нормы. Отсутствие стокообразующих осадков, их неравномерное распределение во времени и по территории в условиях преобладания высоких температур воздуха способствовало дальнейшему истощению водности рек", - говорится в сообщении гидрологов Крыма по итогам наблюдения за осадками и реками в октябре.
В верховьях рек Альма, Черная выше водохранилищ Партизанское и Чернореченское, в низовьях рек Кача и Бельбек, а также в бассейнах большинства селевых рек округов Алушты, Судака и Феодосии сохранялось пересыхание. По сведениям на 31 октября, отсутствие стока в верховьях рек Кача, Бельбек Альма и Черная сохраняется уже от 75 до 98 дней, в горах, по словам гидрологов, наблюдался недобор осадков.
Приток воды в водохранилища естественного стока был незначительным (в миллионах кубометров): Белогорское – 0,6, Симферопольское – 0,3 , Счастливое – 0,1. В Чернореченское (для снабжения Севастополя) и Партизанское (снабжение Симферополя) вода в октябре не поступала, сообщили в гидрометцентре.
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах полуострова к началу ноября составил 43,829 миллионов кубометров, что на 70,066 миллионов кубометров меньше, чем к началу ноября 2019 года", - говорится в сообщении.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков. В Симферополе и нескольких районах Крыма введены графики подачи воды. Правительство РФ подготовило комплексный план по обеспечению надежного водоснабжения полуострова, для модернизации системы водоснабжения выделяется около 50 миллиардов рублей.