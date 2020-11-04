https://ria.ru/20201104/vmeshatelstvo-1583076855.html

Мэр Нью-Йорка не увидел иностранного вмешательства в день голосования

Мэр Нью-Йорка не увидел иностранного вмешательства в день голосования

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в нынешние выборы президента США в день голосования не вмешивались из-за рубежа, не было хакерских атак. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:54

2020-11-04T21:54

2020-11-04T23:53

выборы президента сша — 2020

билл де блазио

нью-йорк (город)

сша

в мире

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НЬЮ-ЙОРК, 4 ноя – РИА Новости. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что в нынешние выборы президента США в день голосования не вмешивались из-за рубежа, не было хакерских атак."Ясно, что у нас была огромная явка и были чистые и справедливые выборы по всему городу, по всей стране. Это факт. Слава Богу, день выборов прошел очень гладко", - сказал де Блазио."Слава Богу, мы не видели ничего из того, чего мы опасались в городе и по всей стране, будь то вмешательство со стороны иностранных государств и хакерские атаки, попытки надавить на избирателей, насилие. Мы увидели честные чистые выборы с огромной явкой", - указал он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583058457.html

нью-йорк (город)

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билл де блазио, нью-йорк (город), сша, в мире