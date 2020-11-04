https://ria.ru/20201104/vkontakte-1583048801.html

"ВКонтакте" запустила эксперимент для борьбы с хейтерами

"ВКонтакте" запустила эксперимент для борьбы с хейтерами

Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" запустила масштабный эксперимент для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях, говорится в сообщении компании. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T17:40

2020-11-04T17:40

2020-11-04T17:40

россия

вконтакте

технологии

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крупнейшая российская соцсеть "ВКонтакте" запустила масштабный эксперимент для борьбы с оскорблениями и травлей в комментариях, говорится в сообщении компании.В частности, в ходе эксперимента будут протестированы две функции, которые помогут пользователям реже сталкиваться с нетерпимостью, в том числе травлей по национальному признаку, оскорблениями на почве религиозной принадлежности и угрозами. У администраторов появится возможность включить специальный фильтр враждебных высказываний в настройках сообщества, а комментаторы увидят предложение отказаться от обидных реплик.В сообщении уточняется, что оба инструмента работают на основе алгоритмов — в том числе нейросети, распознающей оскорбления.Нейросеть удаляет комментарии, в которых содержатся угрозы - например, пожелания смерти или обещания причинить вред здоровью. При этом администратор сможет увидеть все комментарии, которые отсеял фильтр, и восстановить их или отправить автора в черный список. Как и другие фильтры в сообществах, фильтр враждебных высказываний можно включить или выключить в любой момент.Результаты эксперимента будут использованы для дальнейшего обучения нейросети и доработки фильтра.Также "ВКонтакте" масштабирует прошлогодний эксперимент: когда пользователь пишет комментарий, алгоритмы определяют, есть ли в тексте признаки оскорблений, и, если находят их, автор получает совет не тратить время на агрессию и отказаться от обидной реплики."ВКонтакте" уточняет, что в прошлом году благодаря такому предупреждению за сутки удалось сократить количество оскорблений в комментариях на 36%."В этот раз функция будет определять более широкий спектр оскорблений и угроз. Среди них - проявления нетерпимости по национальному признаку, а также враждебные высказывания на почве религиозной принадлежности, возраста, пола и других характеристик. По результатам эксперимента команда "ВКонтакте" примет решение о дальнейшем использовании функции", - говорится в сообщении.Кроме того, как и раньше, любой пользователь может сообщить об оскорбительных публикациях службе модерации с помощью кнопки "Пожаловаться". Она есть у записей, комментариев, фотографий, видео, историй и клипов. Чтобы усилить модерацию, "ВКонтакте" добавила отдельную причину для жалоб на оскорбительные материалы - "Враждебные высказывания". Также можно добавить профиль недоброжелателя в черный список. В сообщении отмечается, что "ВКонтакте" не только рассматривает поступающие жалобы, но и самостоятельно отслеживает появление вредоносного контента.

https://ria.ru/20200715/1574349181.html

https://ria.ru/20191003/1559387718.html

https://ria.ru/20201007/instagram-1578592894.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, вконтакте, технологии