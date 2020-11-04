https://ria.ru/20201104/viskonsin-1583081056.html

Fox News подтвердил победу Байдена в Висконсине

Fox News подтвердил победу Байдена в Висконсине

Телеканал Fox News подтвердил прогноз о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в ключевом американском штате Висконсин. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T22:45

2020-11-04T22:45

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fox news

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Телеканал Fox News подтвердил прогноз о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в ключевом американском штате Висконсин.Сейчас, по данным канала, Байден набирает там 49,6% голосов, действующий президент Дональд Трамп – 49%.Ранее победу Байдена в Висконсине спрогнозировал телеканал CNN.Штаб Трампа уже потребовал провести там пересчет голосов, в то время как глава избиркома Висконсина Меган Вулф заявила о корректном подсчете.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

висконсин

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

fox news, джо байден, висконсин, сша, в мире