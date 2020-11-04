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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/viskonsin-1583081056.html
Fox News подтвердил победу Байдена в Висконсине
Fox News подтвердил победу Байдена в Висконсине
Телеканал Fox News подтвердил прогноз о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в ключевом американском штате Висконсин. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:45
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fox news
выборы президента сша — 2020
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висконсин
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Телеканал Fox News подтвердил прогноз о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в ключевом американском штате Висконсин.Сейчас, по данным канала, Байден набирает там 49,6% голосов, действующий президент Дональд Трамп – 49%.Ранее победу Байдена в Висконсине спрогнозировал телеканал CNN.Штаб Трампа уже потребовал провести там пересчет голосов, в то время как глава избиркома Висконсина Меган Вулф заявила о корректном подсчете.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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fox news, джо байден, висконсин, сша, в мире

Fox News подтвердил победу Байдена в Висконсине

22:45 04.11.2020 (обновлено: 23:40 04.11.2020)
 
© REUTERS / Brian Snyder/File PhotКандидат в президенты США Джо Байден
Кандидат в президенты США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Brian Snyder/File Phot
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Телеканал Fox News подтвердил прогноз о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в ключевом американском штате Висконсин.
Сейчас, по данным канала, Байден набирает там 49,6% голосов, действующий президент Дональд Трамп – 49%.
Ранее победу Байдена в Висконсине спрогнозировал телеканал CNN.
Штаб Трампа уже потребовал провести там пересчет голосов, в то время как глава избиркома Висконсина Меган Вулф заявила о корректном подсчете.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Fox NewsДжо БайденВисконсинСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
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