https://ria.ru/20201104/viskonsin-1583081056.html
Fox News подтвердил победу Байдена в Висконсине
Fox News подтвердил победу Байдена в Висконсине
Телеканал Fox News подтвердил прогноз о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в ключевом американском штате Висконсин. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T22:45
2020-11-04T22:45
2020-11-04T23:40
fox news
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Телеканал Fox News подтвердил прогноз о победе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в ключевом американском штате Висконсин.Сейчас, по данным канала, Байден набирает там 49,6% голосов, действующий президент Дональд Трамп – 49%.Ранее победу Байдена в Висконсине спрогнозировал телеканал CNN.Штаб Трампа уже потребовал провести там пересчет голосов, в то время как глава избиркома Висконсина Меган Вулф заявила о корректном подсчете.
https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
fox news, джо байден, висконсин, сша, в мире