https://ria.ru/20201104/viskonsin-1583071062.html

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине

Штаб Трампа потребовал пересчитать голоса в Висконсине

Штаб Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин. РИА Новости, 04.11.2020

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дональд трамп

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сша

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Штаб Дональда Трампа потребовал пересчитать голоса в ключевом штате Висконсин.Трамп не раз заявлял, что публикация данных, прогнозирующих победу демократов, удержит его сторонников от голосования.Не объявляя официально победителя, глава избиркома Висконсина Меган Вулф в эфире NBC News заявила, что все бюллетени в штате посчитаны. На сайте телеканала CNN, который ведет подсчеты и делает прогнозы, говорится, что после обработки 99% бюллетеней в штате у Байдена 49,4%, у Трампа — 48,8%.В свою очередь госсекретарь Висконсина Джослин Бенсон заявила, что осталось подсчитать еще "десятки тысяч" бюллетеней. Разрыв менее одного процента голосов позволяет кандидату потребовать пересчета. На кону в Висконсине стоят десять голосов выборщиков.По словам Трампа, демократы повсеместно "находят" голоса для Байдена, чтобы исчезло преимущество республиканцев. Также действующий президент посчитал "очень странным", что за ночь в некоторых штатах, где он ранее лидировал, вперед вышел Байден. Демократ обошел Трампа в Мичигане, Висконсине, Миннесоте.По информации телеканала Fox News, предварительно у Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире