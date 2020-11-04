https://ria.ru/20201104/viskonsin-1583069930.html

В Висконсине завершился подсчет голосов

В Висконсине завершился подсчет голосов

Обработка всех бюллетеней завершена в штате Висконсин, заявила в среду глава избиркома штата Меган Вулф. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Обработка всех бюллетеней завершена в штате Висконсин, заявила в среду глава избиркома штата Меган Вулф.Вулф не стала официально говорить, кто лидирует.На сайте телеканала CNN, который ведет подсчеты и делает прогнозы, говорится, что обработано 99% бюллетеней. На тот момент у Байдена было 49,4%, у Трампа – 48,8%.Штаб президента Дональда Трампа уже выступил с требованием пересчитать голоса.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

висконсин

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире