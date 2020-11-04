https://ria.ru/20201104/viskonsin-1583069930.html
В Висконсине завершился подсчет голосов
В Висконсине завершился подсчет голосов
Обработка всех бюллетеней завершена в штате Висконсин, заявила в среду глава избиркома штата Меган Вулф. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:36
2020-11-04T20:36
2020-11-04T21:31
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Обработка всех бюллетеней завершена в штате Висконсин, заявила в среду глава избиркома штата Меган Вулф.Вулф не стала официально говорить, кто лидирует.На сайте телеканала CNN, который ведет подсчеты и делает прогнозы, говорится, что обработано 99% бюллетеней. На тот момент у Байдена было 49,4%, у Трампа – 48,8%.Штаб президента Дональда Трампа уже выступил с требованием пересчитать голоса.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире