https://ria.ru/20201104/viskonsin-1583055868.html
Штаб Байдена допустил, что Трамп потребует пересчета голосов в Висконсине
Штаб Байдена допустил, что Трамп потребует пересчета голосов в Висконсине
В штабе кандидата в президенты США Джо Байдена не исключили, что Трамп потребует пересчета голосов в ключевом штате Висконсин, заявила по итогам ночи подсчета... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:36
2020-11-04T18:36
2020-11-04T18:43
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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сша
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. В штабе кандидата в президенты США Джо Байдена не исключили, что Трамп потребует пересчета голосов в ключевом штате Висконсин, заявила по итогам ночи подсчета голосов на выборах менеджер штаба политика Джен Диллон.На момент обработки 97% бюллетеней отрыв Байдена от Трампа в Висконсине составляет 0,6%.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, висконсин, сша, в мире