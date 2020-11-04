Штаб Байдена допустил, что Трамп потребует пересчета голосов в Висконсине

"Что касается Висконсина, там нет автоматического пересчета. Но если голоса в пределах одного процента, где они сейчас, то проигравший может запросить пересчет… Конечно, это возможно. Мы выиграем в Висконсине", - сказала она в ходе виртуальной пресс-конференции.