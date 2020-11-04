Трамп лидирует в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов
19:18 04.11.2020 (обновлено: 20:04 04.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп говорит о досрочных результатах президентских выборов 2020 года
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп после подсчета 45 процентов голосов опережает кандидата от демократов Джо Байдена в округе Виго штата Индиана, жители которого почти всегда угадывали победителя президентской гонки.
По последним данным телеканала Fox News, в Виго 54 процента подсчитанных голосов за Трампа и 44 процента — за Байдена.
По данным проведенного в конце октября опроса, предпочтения избирателей из этого округа разделились поровну между Трампом и Байденом.
Согласно подсчетам, с 1888 года выбор в Виго за исключением двух раз совпадал с предпочтениями страны в целом. Местные жители "правильно" проголосовали 31 из 33 раз, в том числе 16 подряд. Осечки случились в 1908 году, когда Виго поддержал Уильяма Брайана вместо ставшего президентом Уильяма Тафта, и в 1952 году — Эдлая Стивенсона вместо Дуайта Эйзенхауэра.
На выборах 2016 года в округе Виго республиканец Трамп опередил кандидата от демократов Хиллари Клинтон почти на 15 процентов.
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