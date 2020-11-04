https://ria.ru/20201104/vigo-1583061840.html

Трамп лидирует в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов

Трамп лидирует в округе Виго, где почти всегда угадывали исход выборов

Действующий президент США Дональд Трамп после подсчета 45 процентов голосов опережает кандидата от демократов Джо Байдена в округе Виго штата Индиана, жители... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:18

2020-11-04T19:18

2020-11-04T20:04

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

индиана

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп после подсчета 45 процентов голосов опережает кандидата от демократов Джо Байдена в округе Виго штата Индиана, жители которого почти всегда угадывали победителя президентской гонки.По последним данным телеканала Fox News, в Виго 54 процента подсчитанных голосов за Трампа и 44 процента — за Байдена.По данным проведенного в конце октября опроса, предпочтения избирателей из этого округа разделились поровну между Трампом и Байденом. Согласно подсчетам, с 1888 года выбор в Виго за исключением двух раз совпадал с предпочтениями страны в целом. Местные жители "правильно" проголосовали 31 из 33 раз, в том числе 16 подряд. Осечки случились в 1908 году, когда Виго поддержал Уильяма Брайана вместо ставшего президентом Уильяма Тафта, и в 1952 году — Эдлая Стивенсона вместо Дуайта Эйзенхауэра.На выборах 2016 года в округе Виго республиканец Трамп опередил кандидата от демократов Хиллари Клинтон почти на 15 процентов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

индиана

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, индиана, сша, в мире