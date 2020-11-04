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В Роспотребнадзоре назвали необычный симптом коронавируса
В Роспотребнадзоре назвали необычный симптом коронавируса
Среди симптомов коронавирусной инфекции встречается и заложенность ушей, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:35
2020-11-04T16:45
распространение нового коронавируса
наталья пшеничная
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Среди симптомов коронавирусной инфекции встречается и заложенность ушей, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.Собеседница агентства сослалась на исследование, проведенное в Турции. Ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19 и у 31 человека (18 процентов) обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12 процентов пациентов с легкой формой заболевания.По словам Пшеничной, этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, подчеркнула она.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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наталья пшеничная, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре назвали необычный симптом коронавируса

14:35 04.11.2020 (обновлено: 16:45 04.11.2020)
 
© Depositphotos / logoffБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© Depositphotos / logoff
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Среди симптомов коронавирусной инфекции встречается и заложенность ушей, рассказала РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Заложенность ушей — не такой уж и редкий симптом COVID-19", — сказала она.

Собеседница агентства сослалась на исследование, проведенное в Турции. Ученые проанализировали симптомы 172 пациентов с COVID-19 и у 31 человека (18 процентов) обнаружили такой признак. При этом заложенность ушей отмечали около 12 процентов пациентов с легкой формой заболевания.
По словам Пшеничной, этот симптом может встречаться и при ОРВИ. Если заложенность не проходит в течение нескольких дней, появляются боли в ухе, нужно немедленно обратиться к врачу-отоларингологу, подчеркнула она.
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Распространение нового коронавирусаНаталья ПшеничнаяКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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