https://ria.ru/20201104/umershiy-1583074312.html

Умерший от коронавируса республиканец выиграл выборы в американском штате

Умерший от коронавируса республиканец выиграл выборы в американском штате

Умерший в октябре от коронавируса республиканец Дэвид Эндал одержал победу на выборах в законодательное собрание штата Северная Дакота, сообщил The Independent. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:20

2020-11-04T21:20

2020-11-04T21:21

выборы президента сша — 2020

северная дакота

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1583073640_0:223:3068:1950_1400x0_80_0_0_063ea14672640ce7a0f84ae2b313484a.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Умерший в октябре от коронавируса республиканец Дэвид Эндал одержал победу на выборах в законодательное собрание штата Северная Дакота, сообщил The Independent.Эндал, которому в этом году исполнилось 55 лет, скончался еще 5 октября, однако поскольку предварительное голосование к тому моменту уже началось, то его имя осталось в бюллетенях. Эндал и его однопартиец Дейв Нэринг одержали на выборах победу, скончавшемуся мужчине удалось набрать 38 процентов голосов.Теперь республиканцы должны будут определить, кто заменит их представителя в законодательном собрании Северной Дакоты. Отмечается, что возможно проведение внеочередных выборов. Накануне в США прошел день всеобщих выборов. Граждане выбирали президента и вице-президента, 35 сенаторов, палату представителей, губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также представителей местных органов власти.Детальнее о выборах в США читайте в онлайн-репортаже РИА Новости >>

https://ria.ru/20201104/nedostatki-1583067791.html

северная дакота

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северная дакота, сша, в мире