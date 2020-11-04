https://ria.ru/20201104/udmurtiya-1582993947.html
Глава Удмуртии поздравил жителей со столетием республики
Глава Удмуртии поздравил жителей со столетием республики
Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона со 100-летним юбилеем республики на удмуртском языке, поблагодарив всех за активное участие в жизни... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T11:04
2020-11-04T11:04
2020-11-04T11:04
александр бречалов
удмуртская республика (удмуртия)
общество
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УФА, 4 ноя - РИА Новости. Глава Удмуртии Александр Бречалов поздравил жителей региона со 100-летним юбилеем республики на удмуртском языке, поблагодарив всех за активное участие в жизни региона.Удмуртская республика 4 ноября отмечает 100-летие государственности.Глава республики отметил, что приоритет власти – качество жизни каждой семьи. "Именно поэтому столько внимания мы с вами уделяем развитию инфраструктуры и социальной сферы. Для меня важно, чтобы каждый житель имел возможность отправить своих детей в современные детские сады и школы, проходить лечение на новейшем оборудовании, отдыхать в благоустроенных парках и скверах, заниматься спортом на новых площадках. План развития на ближайшие 10 лет формируем мы с вами", - сказал он в видеообращении."Наш президент сказал: "Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Движение к поставленным целям возможно только при активном участии общества и напряжённой работе всех ветвей власти. Важен вклад каждого". В Удмуртии живут трудолюбивые и неравнодушные люди: врачи, спасающие сотни жизней, учителя, воспитывающие детей в городах и небольших деревнях, инженеры и конструкторы, благодаря которым продукция наших заводов известна во всем мире. Это тренеры и спортсмены, занимающие призовые места в честь Удмуртии на международных соревнованиях, труженики села, чьей продукцией мы гордимся, и предприниматели, которые успешно выходят на экспортный рынок", - рассказал Бречалов.Он поблагодарил жителей Удмуртии за активное участие в жизни региона и поздравил на удмуртском языке. "Я благодарю вас за труд, энергию и участие в развитии Удмуртии. В основе всех достижений республики лежит главное чувство – любовь жителей к своей малой Родине. Именно она – основная движущая сила развития Удмуртии в прошедшие сто лет и в предстоящие века. Вань сюлмысьтым ӟечкыласько! Юн тазалык, бусьтыр но тупаса улон, ваньзэ умойзэ гинэ! Дорогие друзья, желаю вам процветания, благополучия, крепкого здоровья, мира и добра. С праздником!", - поздравил Бречалов.
https://ria.ru/20201103/vrachi-1582863900.html
https://ria.ru/20201103/stoletie-1582878643.html
удмуртская республика (удмуртия)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр бречалов, удмуртская республика (удмуртия), общество
УФА, 4 ноя - РИА Новости.
Глава Удмуртии Александр Бречалов
поздравил жителей региона со 100-летним юбилеем республики на удмуртском языке, поблагодарив всех за активное участие в жизни региона.
Удмуртская республика
4 ноября отмечает 100-летие государственности.
"Я горжусь, что благодаря вашей поддержке и решению президента России Владимира Владимировича Путина, вот уже три с половиной года работаю в Удмуртии – в уникальном регионе. У нас бережно сохраняются вековые традиции, культурное многообразие и историческое наследие каждой из более чем ста национальностей", - обратился Бречалов к жителям региона в своих социальных сетях.
Глава республики отметил, что приоритет власти – качество жизни каждой семьи. "Именно поэтому столько внимания мы с вами уделяем развитию инфраструктуры и социальной сферы. Для меня важно, чтобы каждый житель имел возможность отправить своих детей в современные детские сады и школы, проходить лечение на новейшем оборудовании, отдыхать в благоустроенных парках и скверах, заниматься спортом на новых площадках. План развития на ближайшие 10 лет формируем мы с вами", - сказал он в видеообращении.
"Наш президент сказал: "Величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. Движение к поставленным целям возможно только при активном участии общества и напряжённой работе всех ветвей власти. Важен вклад каждого". В Удмуртии живут трудолюбивые и неравнодушные люди: врачи, спасающие сотни жизней, учителя, воспитывающие детей в городах и небольших деревнях, инженеры и конструкторы, благодаря которым продукция наших заводов известна во всем мире. Это тренеры и спортсмены, занимающие призовые места в честь Удмуртии на международных соревнованиях, труженики села, чьей продукцией мы гордимся, и предприниматели, которые успешно выходят на экспортный рынок", - рассказал Бречалов.
Он поблагодарил жителей Удмуртии за активное участие в жизни региона и поздравил на удмуртском языке. "Я благодарю вас за труд, энергию и участие в развитии Удмуртии. В основе всех достижений республики лежит главное чувство – любовь жителей к своей малой Родине. Именно она – основная движущая сила развития Удмуртии в прошедшие сто лет и в предстоящие века. Вань сюлмысьтым ӟечкыласько! Юн тазалык, бусьтыр но тупаса улон, ваньзэ умойзэ гинэ! Дорогие друзья, желаю вам процветания, благополучия, крепкого здоровья, мира и добра. С праздником!", - поздравил Бречалов.