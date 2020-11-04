Путин назвал цель России в защите нравственных ценностей
16:15 04.11.2020 (обновлено: 16:37 04.11.2020)
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с главами регионов РФ, избранными в ходе региональных выборов
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите семейных ценностей в стране, заявил, что цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укреплять себя.
В День народного единства президент по видеосвязи пообщался с представителями религиозных конфессий. На встрече речь зашла о положениях об институте семьи, вошедших в Конституцию РФ. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский поблагодарил президента за эти решения, отметив, что этот российский пример не всем в других странах понравился.
"Вы сказали о том, что кому-то что-то не нравится из того, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя", - отреагировал Путин.
"В данном случае, когда я встречаюсь с вами, мы говорим о том, чтобы укреплять себя духовно, изнутри себя укреплять. И на основе уважения к другим исходим из того, что так же уважительно будут относиться и к нам", - продолжил президент РФ.