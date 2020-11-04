https://ria.ru/20201104/tsennosti-1583037388.html

Путин назвал цель России в защите нравственных ценностей

Путин назвал цель России в защите нравственных ценностей

Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите семейных ценностей в стране, заявил, что цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T16:15

2020-11-04T16:15

2020-11-04T16:37

сергей ряховский

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите семейных ценностей в стране, заявил, что цель России состоит не в том, чтобы кому-то понравиться, а в том, чтобы укреплять себя.В День народного единства президент по видеосвязи пообщался с представителями религиозных конфессий. На встрече речь зашла о положениях об институте семьи, вошедших в Конституцию РФ. Начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергей Ряховский поблагодарил президента за эти решения, отметив, что этот российский пример не всем в других странах понравился."Вы сказали о том, что кому-то что-то не нравится из того, что мы делаем. Это очень странно, потому что мы никому не мешаем, но исходим из того, что наша цель - не кому-то понравиться, а цель наша заключается в том, чтобы укреплять себя", - отреагировал Путин."В данном случае, когда я встречаюсь с вами, мы говорим о том, чтобы укреплять себя духовно, изнутри себя укреплять. И на основе уважения к другим исходим из того, что так же уважительно будут относиться и к нам", - продолжил президент РФ.

https://ria.ru/20201104/putin-1583035136.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей ряховский, россия, владимир путин, общество