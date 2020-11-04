https://ria.ru/20201104/tsennosti-1582982825.html

Эксперт назвала одно из самых важных слов русского лексикона

Эксперт назвала одно из самых важных слов русского лексикона

Слово "нет" входит в число основных ментальных ценностей россиян, рассказала РИА Новости профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T09:47

2020-11-04T09:47

2020-11-04T12:36

общество

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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Слово "нет" входит в число основных ментальных ценностей россиян, рассказала РИА Новости профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Милованова накануне Дня народного единства.По ее словам, при всех изменениях в русском языке остается зона стабильности, не всегда осознаваемая носителями языка, но очевидная любому иностранцу. Это зона коммуникативной границы, или отрицания-отталкивания: русское "нет" и все его производные и синонимы, такие как "не-а", "нетушки" и "хватит!", "всё!".Она добавила, что развитие общества всегда опирается на базовые ценности, язык же отражает ценностный мир его носителей и готов реагировать на любые движения в сознании.

https://radiosputnik.ria.ru/20200823/1576110523.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество