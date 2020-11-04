Эксперт назвала одно из самых важных слов русского лексикона
09:47 04.11.2020 (обновлено: 12:36 04.11.2020)
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПосетители на фестивале-показе "Каннские львы в Москве"
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Слово "нет" входит в число основных ментальных ценностей россиян, рассказала РИА Новости профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Милованова накануне Дня народного единства.
По ее словам, при всех изменениях в русском языке остается зона стабильности, не всегда осознаваемая носителями языка, но очевидная любому иностранцу. Это зона коммуникативной границы, или отрицания-отталкивания: русское "нет" и все его производные и синонимы, такие как "не-а", "нетушки" и "хватит!", "всё!".
"Русское слово "нет" <…> входит в первую десятку важных слов русского лексикона — в число таких, как "дом" и "друг". Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание — это очень неожиданно и очень по-русски", — рассказала эксперт.
Она добавила, что развитие общества всегда опирается на базовые ценности, язык же отражает ценностный мир его носителей и готов реагировать на любые движения в сознании.
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