https://ria.ru/20201104/tsapka-1582942463.html

Членам "банды Цапка" предъявили обвинение в вымогательстве

Членам "банды Цапка" предъявили обвинение в вымогательстве

Следователи предъявили обвинение в вымогательстве членам кущевской банды Владимиру Алексееву, Вячеславу Цеповязу, а также его бывшей супруге Наталье Стришней и... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:19

2020-11-04T03:19

2020-11-04T03:36

россия

наталья стришняя

вячеслав цеповяз

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 ноя – РИА Новости, Юлия Насулина. Следователи предъявили обвинение в вымогательстве членам кущевской банды Владимиру Алексееву, Вячеславу Цеповязу, а также его бывшей супруге Наталье Стришней и ее брату, сообщил РИА Новости представитель потерпевшего по делу Генрих Хачатуров.По его словам, изначально дело о вымогательстве у коммерсанта 70 миллионов рублей в 2010 году было возбуждено в отношении Федора Стрельцова, Алексеева, Цеповяза, Виталия Иванова, Сергея Цапка, а также Натальи и Ивана Стришних. Позже дело в отношении Иванова и Цапка прекратили в связи с их смертью, в отношении Стрельцова выделили в отдельное производство из-за того, что он находится в розыске.В отношении Стришних дело также выделили в отдельное производство и в конце 2019 года передали в суд Ростова-на-Дону. В ноябре того же года суд вернул его в прокуратуру из-за нарушений. "Теперь следователи объединили дело в отношении Стришней и ее брата с делом Алексеева и Цеповяза. Сейчас им всем предъявлено обвинение в окончательной редакции", - сказал Хачатуров.По его словам, сейчас идет стадия ознакомления с материалами, после чего дело направят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем передадут в суд. "Надеемся, что в конце этого месяца дело уже поступит в суд", - добавил собеседник агентства.По его информации, за время следствия Алексеев написал явку с повинной по данному эпизоду и на очных ставках со Стришними подтвердил участие в преступлении фигурантов. Кроме того, следователи проверили показания потерпевшего, используя данные биллинговых соединений обвиняемых, добавил он.Убийство 12 человек в станице Кущевская 4 ноября 2010 года бандой Сергея Цапка считается одним из самых громких преступлений в современной истории России. Сам Цапок был осужден пожизненно, но умер от болезни в ночь на 7 июля 2014 года в СИЗО, где ожидал рассмотрения жалобы на приговор. Вячеслава Цеповяза в 2013 году приговорили к 20 годам лишения свободы. В 2014 году Верховный суд снизил ему срок наказания на два месяца.

https://ria.ru/20190613/1555527155.html

https://ria.ru/20180904/1527783845.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, наталья стришняя, вячеслав цеповяз, происшествия