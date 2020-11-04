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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/tramp-1583074095.html
Лидер партии Brexit Фарадж поставил десять тысяч фунтов на победу Трампа
Лидер партии Brexit Фарадж поставил десять тысяч фунтов на победу Трампа
Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж поставил десять тысяч фунтов стерлингов на победу Дональда Трампа на проходящих в среду в США президентских... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T21:19
2020-11-04T21:19
выборы президента сша — 2020
найджел фарадж
дональд трамп
великобритания
сша
в мире
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ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж поставил десять тысяч фунтов стерлингов на победу Дональда Трампа на проходящих в среду в США президентских выборах.В своем Twitter идеолог Brexit опубликовал фото, на котором он позирует в Вашингтоне на фоне Капитолия с табличкой "10 000 на то, что Трамп выиграет американские выборы. 15 к 8 (шансы Трампа на победу)"."Я полон оптимизма", - написал в микроблоге Фарадж.В случае победы действующего президента британскому политику достанется выигрыш в 28 тысяч 750 фунтов стерлингов.Ранее в среду Фарадж предсказал действующему президенту победу, заявив, что второй срок развяжет Трампу руки, и он проявит гораздо большую жесткость, чем раньше. По мнению Фараджа, во время первого срока Трампу не удавалось "осушить болото"."На втором сроке мы увидим гораздо более радикального президента, вообще ничем не сдерживаемого", - считает Фарадж.Фарадж является сторонником Трампа, который не раз публично поддерживал выход Великобритании из ЕС.
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найджел фарадж, дональд трамп, великобритания, сша, в мире

Лидер партии Brexit Фарадж поставил десять тысяч фунтов на победу Трампа

21:19 04.11.2020
 
© AP Photo / Eugene HoshikoРепортаж о выборах в США
Репортаж о выборах в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Eugene Hoshiko
Читать ria.ru в
ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж поставил десять тысяч фунтов стерлингов на победу Дональда Трампа на проходящих в среду в США президентских выборах.
В своем Twitter идеолог Brexit опубликовал фото, на котором он позирует в Вашингтоне на фоне Капитолия с табличкой "10 000 на то, что Трамп выиграет американские выборы. 15 к 8 (шансы Трампа на победу)".
"Я полон оптимизма", - написал в микроблоге Фарадж.
В случае победы действующего президента британскому политику достанется выигрыш в 28 тысяч 750 фунтов стерлингов.
Ранее в среду Фарадж предсказал действующему президенту победу, заявив, что второй срок развяжет Трампу руки, и он проявит гораздо большую жесткость, чем раньше. По мнению Фараджа, во время первого срока Трампу не удавалось "осушить болото".
"На втором сроке мы увидим гораздо более радикального президента, вообще ничем не сдерживаемого", - считает Фарадж.
Фарадж является сторонником Трампа, который не раз публично поддерживал выход Великобритании из ЕС.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
 
Выборы президента США — 2020Найджел ФараджДональд ТрампВеликобританияСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
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