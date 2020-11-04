https://ria.ru/20201104/tramp-1583074095.html

Лидер партии Brexit Фарадж поставил десять тысяч фунтов на победу Трампа

Лидер партии Brexit Фарадж поставил десять тысяч фунтов на победу Трампа

Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж поставил десять тысяч фунтов стерлингов на победу Дональда Трампа на проходящих в среду в США президентских... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T21:19

2020-11-04T21:19

2020-11-04T21:19

выборы президента сша — 2020

найджел фарадж

дональд трамп

великобритания

сша

в мире

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ЛОНДОН, 4 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Лидер британской партии Brexit Найджел Фарадж поставил десять тысяч фунтов стерлингов на победу Дональда Трампа на проходящих в среду в США президентских выборах.В своем Twitter идеолог Brexit опубликовал фото, на котором он позирует в Вашингтоне на фоне Капитолия с табличкой "10 000 на то, что Трамп выиграет американские выборы. 15 к 8 (шансы Трампа на победу)"."Я полон оптимизма", - написал в микроблоге Фарадж.В случае победы действующего президента британскому политику достанется выигрыш в 28 тысяч 750 фунтов стерлингов.Ранее в среду Фарадж предсказал действующему президенту победу, заявив, что второй срок развяжет Трампу руки, и он проявит гораздо большую жесткость, чем раньше. По мнению Фараджа, во время первого срока Трампу не удавалось "осушить болото"."На втором сроке мы увидим гораздо более радикального президента, вообще ничем не сдерживаемого", - считает Фарадж.Фарадж является сторонником Трампа, который не раз публично поддерживал выход Великобритании из ЕС.

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

найджел фарадж, дональд трамп, великобритания, сша, в мире