https://ria.ru/20201104/tramp-1583052340.html

Трамп назвал результаты Байдена в колеблющихся штатах "очень странными"

Трамп назвал результаты Байдена в колеблющихся штатах "очень странными"

Президент США Дональд Трамп прокомментировал переход лидерства в ряде штатов, контролируемых демократами, от него к Джо Байдену. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T18:10

2020-11-04T18:10

2020-11-04T19:14

дональд трамп

джо байден

выборы президента сша — 2020

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал переход лидерства в ряде штатов, контролируемых демократами, от него к Джо Байдену.Байден обошел Трампа в ряде штатов, например в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, где сначала лидировал действующий президент США.Третьего ноября в Америке состоялись выборы президента. Голосование официально завершилось в час ночи (9:00 мск 4 ноября), после закрытия участков на Аляске.По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/vybory-1583044380.html

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, сша, в мире