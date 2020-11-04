Трамп назвал результаты Байдена в колеблющихся штатах "очень странными"
18:10 04.11.2020 (обновлено: 19:14 04.11.2020)
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал переход лидерства в ряде штатов, контролируемых демократами, от него к Джо Байдену.
"Вчера вечером я лидировал, зачастую уверенно, во многих ключевых штатах, почти во всех случаях находящихся под управлением или контролем демократов. Потом один за другим они начали волшебным образом исчезать по мере того, как подсчитывали нежданные кучи бюллетеней. Очень странно", — написал он в Twitter.
Last night I was leading, often solidly, in many key States, in almost all instances Democrat run & controlled. Then, one by one, they started to magically disappear as surprise ballot dumps were counted. VERY STRANGE, and the “pollsters” got it completely & historically wrong!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020
Байден обошел Трампа в ряде штатов, например в Мичигане, Висконсине, Миннесоте, где сначала лидировал действующий президент США.
По информации телеканала Fox News, предварительно у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. Для победы необходимо 270 голосов. Так как результаты подсчитали еще не во всех штатах (а в Северной Каролине и Пенсильвании на это может уйти несколько дней), говорить о победе кого-либо из кандидатов преждевременно.
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