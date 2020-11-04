https://ria.ru/20201104/tramp-1583010736.html

Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США

Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США

Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил американского президента Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства, несмотря на то, что исход... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T13:13

2020-11-04T13:13

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

словения

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил американского президента Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства, несмотря на то, что исход выборов в США пока неизвестен.Последние расчеты Fox дают демократу Джо Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).Словения - родина супруги Трампа, Мелании Трамп, в связи с чем внимание к президентской чете США в этой стране повышено.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

словения

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, словения, сша, в мире