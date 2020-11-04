Премьер Словении поздравил Трампа с переизбранием на пост президента США
13:13 04.11.2020 (обновлено: 15:01 04.11.2020)
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Словении Янез Янша поздравил американского президента Дональда Трампа с переизбранием на пост главы государства, несмотря на то, что исход выборов в США пока неизвестен.
Последние расчеты Fox дают демократу Джо Байдену 238 выборщиков, Трампу - 213 (для победы нужно 270).
"Совершенно ясно, что американский народ избрал Дональда Трампа и (вице-президента) Майка Пенса еще на четыре года. Чем больше затягиваний и отрицания фактов со стороны центральных средств массовой информации, тем более крупным будет окончательный триумф президента США. Поздравления Республиканской партии в связи с сильными результатами по всей территории США", - написал словенский премьер в Twitter.
Словения - родина супруги Трампа, Мелании Трамп, в связи с чем внимание к президентской чете США в этой стране повышено.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
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