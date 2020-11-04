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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/tramp-1583003742.html
Ле Пен заявила, что переизбрание Трампа предпочтительнее для Франции
Ле Пен заявила, что переизбрание Трампа предпочтительнее для Франции
Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США предпочтительнее для Франции, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:18
2020-11-04T13:35
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
марин ле пен
джо байден
франция
сша
в мире
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ПАРИЖ, 4 ноя — РИА Новости. Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США предпочтительнее для Франции, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Вопрос, который меня интересует: переизбрание Дональда Трампа лучше для Франции, для интересов Франции, чем избрание Джо Байдена? И я думаю, что избрание Дональда Трампа лучше для Франции. Потому что Дональд Трамп — это возвращение наций, это прекращение дикой глобализации, ослабления регулирования, исчезновения границ, которое, я думаю, вредит нациям", — сказала она в эфире телеканала CNews.По словам Ле Пен, речь идет об исчезновении как физических границ государств, из-за чего невозможно бороться с миграцией, так и торговых — что делает невозможной борьбу с нечестной конкуренцией.В США 3 ноября прошли всеобщие выборы: избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов. Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать голоса 270 выборщиков. Пока лидирует Байден, Трамп незначительно от него отстает. Но в ряде ключевых штатов результаты еще не подсчитаны.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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дональд трамп, марин ле пен, джо байден, франция, сша, в мире

Ле Пен заявила, что переизбрание Трампа предпочтительнее для Франции

12:18 04.11.2020 (обновлено: 13:35 04.11.2020)
 
© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен на митинге в Милане
Марин Ле Пен на митинге в Милане - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Luca Bruno
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ПАРИЖ, 4 ноя — РИА Новости. Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США предпочтительнее для Франции, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Вопрос, который меня интересует: переизбрание Дональда Трампа лучше для Франции, для интересов Франции, чем избрание Джо Байдена? И я думаю, что избрание Дональда Трампа лучше для Франции. Потому что Дональд Трамп — это возвращение наций, это прекращение дикой глобализации, ослабления регулирования, исчезновения границ, которое, я думаю, вредит нациям", — сказала она в эфире телеканала CNews.
По словам Ле Пен, речь идет об исчезновении как физических границ государств, из-за чего невозможно бороться с миграцией, так и торговых — что делает невозможной борьбу с нечестной конкуренцией.
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы: избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.
Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать голоса 270 выборщиков. Пока лидирует Байден, Трамп незначительно от него отстает. Но в ряде ключевых штатов результаты еще не подсчитаны.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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Выборы президента США — 2020Дональд ТрампМарин Ле ПенДжо БайденФранцияСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
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