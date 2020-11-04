https://ria.ru/20201104/tramp-1583003742.html

Ле Пен заявила, что переизбрание Трампа предпочтительнее для Франции

Ле Пен заявила, что переизбрание Трампа предпочтительнее для Франции

Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США предпочтительнее для Франции, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:18

2020-11-04T12:18

2020-11-04T13:35

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

марин ле пен

джо байден

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в мире

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ПАРИЖ, 4 ноя — РИА Новости. Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США предпочтительнее для Франции, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен."Вопрос, который меня интересует: переизбрание Дональда Трампа лучше для Франции, для интересов Франции, чем избрание Джо Байдена? И я думаю, что избрание Дональда Трампа лучше для Франции. Потому что Дональд Трамп — это возвращение наций, это прекращение дикой глобализации, ослабления регулирования, исчезновения границ, которое, я думаю, вредит нациям", — сказала она в эфире телеканала CNews.По словам Ле Пен, речь идет об исчезновении как физических границ государств, из-за чего невозможно бороться с миграцией, так и торговых — что делает невозможной борьбу с нечестной конкуренцией.В США 3 ноября прошли всеобщие выборы: избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов. Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать голоса 270 выборщиков. Пока лидирует Байден, Трамп незначительно от него отстает. Но в ряде ключевых штатов результаты еще не подсчитаны.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, марин ле пен, джо байден, франция, сша, в мире