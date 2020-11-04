Ле Пен заявила, что переизбрание Трампа предпочтительнее для Франции
12:18 04.11.2020 (обновлено: 13:35 04.11.2020)
© AP Photo / Luca BrunoМарин Ле Пен на митинге в Милане
© AP Photo / Luca Bruno
ПАРИЖ, 4 ноя — РИА Новости. Переизбрание Дональда Трампа на пост президента США предпочтительнее для Франции, считает лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.
"Вопрос, который меня интересует: переизбрание Дональда Трампа лучше для Франции, для интересов Франции, чем избрание Джо Байдена? И я думаю, что избрание Дональда Трампа лучше для Франции. Потому что Дональд Трамп — это возвращение наций, это прекращение дикой глобализации, ослабления регулирования, исчезновения границ, которое, я думаю, вредит нациям", — сказала она в эфире телеканала CNews.
По словам Ле Пен, речь идет об исчезновении как физических границ государств, из-за чего невозможно бороться с миграцией, так и торговых — что делает невозможной борьбу с нечестной конкуренцией.
В США 3 ноября прошли всеобщие выборы: избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.
Для победы на президентских выборах кандидату нужно набрать голоса 270 выборщиков. Пока лидирует Байден, Трамп незначительно от него отстает. Но в ряде ключевых штатов результаты еще не подсчитаны.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>