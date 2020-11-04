https://ria.ru/20201104/tramp-1582989235.html

Трамп: мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть

Трамп: мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает те штаты, который не ожидал выиграть. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:35

2020-11-04T10:35

2020-11-04T10:48

флорида

огайо

сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

джо байден

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает те штаты, который не ожидал выиграть."Мы выиграли те штаты, которые и не ожидали выиграть. Мы выиграли Флориду и выиграли с отрывом! Мы выиграли великий штат Огайо, мы выиграли Техас!.. Также очевидно, что мы выиграли Джорджию… Они нас не догонят. Также мы точно выиграли Северную Каролину", - сказал Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

флорида

огайо

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

флорида, огайо, сша, дональд трамп, джо байден, в мире