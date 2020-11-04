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Трамп: мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть
Трамп: мы выиграли штаты, которые не ожидали выиграть
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает те штаты, который не ожидал выиграть. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:35
2020-11-04T10:35
2020-11-04T10:48
флорида
огайо
сша
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что выигрывает те штаты, который не ожидал выиграть."Мы выиграли те штаты, которые и не ожидали выиграть. Мы выиграли Флориду и выиграли с отрывом! Мы выиграли великий штат Огайо, мы выиграли Техас!.. Также очевидно, что мы выиграли Джорджию… Они нас не догонят. Также мы точно выиграли Северную Каролину", - сказал Трамп.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
флорида, огайо, сша, дональд трамп, джо байден, в мире