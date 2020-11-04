https://ria.ru/20201104/tramp-1582987299.html

Трамп: группа людей пытается лишить американцев права на выражение воли

Трамп: группа людей пытается лишить американцев права на выражение воли

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что есть группа людей, которая пытается лишить остальных американцев права на выражение своей воли на выборах. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:24

2020-11-04T10:24

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дональд трамп

сша

выборы президента сша — 2020

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что есть группа людей, которая пытается лишить остальных американцев права на выражение своей воли на выборах.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире