https://ria.ru/20201104/tramp-1582987299.html
Трамп: группа людей пытается лишить американцев права на выражение воли
Трамп: группа людей пытается лишить американцев права на выражение воли
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что есть группа людей, которая пытается лишить остальных американцев права на выражение своей воли на выборах. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:24
2020-11-04T10:24
2020-11-04T11:05
дональд трамп
сша
выборы президента сша — 2020
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_c8532feadd236964664c24141be22bb7.jpg
ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что есть группа людей, которая пытается лишить остальных американцев права на выражение своей воли на выборах.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571434993_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_791f375299011b1ca60bccfae3bd7aa9.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире