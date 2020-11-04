https://ria.ru/20201104/tramp-1582987067.html
Трамп поблагодарил американцев за поддержку
Трамп поблагодарил американцев за поддержку
Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к "большому празднованию" своей победы на выборах и назвал свои результаты "феноменальными". РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:24
2020-11-04T10:24
2020-11-04T11:11
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к "большому празднованию" своей победы на выборах и назвал свои результаты "феноменальными".Он отметил, что есть группа людей, которая пытается лишить остальных американцев права на выражение своей воли на выборах."Мы готовимся к большому празднованию. Мы все выигрываем. Результаты сегодня феноменальные", - отметил действующий президент.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, в мире