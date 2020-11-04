https://ria.ru/20201104/tramp-1582987067.html

Трамп поблагодарил американцев за поддержку

Трамп поблагодарил американцев за поддержку

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к "большому празднованию" своей победы на выборах и назвал свои результаты "феноменальными". РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T10:24

2020-11-04T10:24

2020-11-04T11:11

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/04/1582993116_0:0:3092:1739_1400x0_80_0_0_3b382dd6d7d1542e7fd954811da7fcd8.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что готовится к "большому празднованию" своей победы на выборах и назвал свои результаты "феноменальными".Он отметил, что есть группа людей, которая пытается лишить остальных американцев права на выражение своей воли на выборах."Мы готовимся к большому празднованию. Мы все выигрываем. Результаты сегодня феноменальные", - отметил действующий президент.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, в мире