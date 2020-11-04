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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/tramp-1582979232.html
Трамп выступает с речью после выборов. Прямая трансляция
Трамп выступает с речью после выборов. Прямая трансляция
Действующий президент США Дональд Трамп выступает в Белом доме с заявлением. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:00
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выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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Действующий президент США Дональд Трамп выступает в Белом доме с заявлением.Ранее Трамп сообщил, что планирует объявить о своей большой победе на выборах.Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов.По подсчетам телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали.
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Мероприятия в Белом доме с участием Дональда Трампа
LIVE: Мероприятия в Белом доме с участием Дональда Трампа
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видео, дональд трамп, сша, в мире
Трамп выступает с речью после выборов. Прямая трансляция
Действующий президент США Дональд Трамп выступает в Белом доме с заявлением.
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Трамп выступает с речью после выборов. Прямая трансляция

10:00 04.11.2020 (обновлено: 10:19 04.11.2020)
 
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Действующий президент США Дональд Трамп выступает в Белом доме с заявлением.
Ранее Трамп сообщил, что планирует объявить о своей большой победе на выборах.
Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов.
По подсчетам телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали.
 
Выборы президента США — 2020Дональд ТрампСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
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