https://ria.ru/20201104/tramp-1582979232.html

Трамп выступает с речью после выборов. Прямая трансляция

Трамп выступает с речью после выборов. Прямая трансляция

Действующий президент США Дональд Трамп выступает в Белом доме с заявлением. РИА Новости, 04.11.2020

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

в мире

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Действующий президент США Дональд Трамп выступает в Белом доме с заявлением.Ранее Трамп сообщил, что планирует объявить о своей большой победе на выборах.Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов.По подсчетам телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали.

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

LIVE: Мероприятия в Белом доме с участием Дональда Трампа LIVE: Мероприятия в Белом доме с участием Дональда Трампа 2020-11-04T10:00 true PT8M05S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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