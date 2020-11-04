https://ria.ru/20201104/tramp-1582979232.html
Трамп выступает с речью после выборов. Прямая трансляция
Трамп выступает с речью после выборов. Прямая трансляция
Действующий президент США Дональд Трамп выступает в Белом доме с заявлением. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T10:00
2020-11-04T10:00
2020-11-04T10:19
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
в мире
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Действующий президент США Дональд Трамп выступает в Белом доме с заявлением.Ранее Трамп сообщил, что планирует объявить о своей большой победе на выборах.Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов.По подсчетам телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали.
сша
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мероприятия в Белом доме с участием Дональда Трампа
LIVE: Мероприятия в Белом доме с участием Дональда Трампа
2020-11-04T10:00
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, дональд трамп, сша, в мире
Действующий президент США Дональд Трамп
выступает в Белом доме с заявлением.
Ранее Трамп сообщил, что планирует объявить о своей большой победе на выборах.
Третьего ноября в США состоялись выборы главы государства и вице-президента, всех 435 членов палаты представителей, примерно трети сената (35 сенаторов), губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также законодательных собраний некоторых штатов.
По подсчетам телеканала Fox News, у кандидата от Демократической партии Джо Байдена — 238 голосов выборщиков, у Трампа — 213. В некоторых штатах результаты еще не подсчитали.