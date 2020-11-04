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Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы
Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:49
2020-11-04T08:49
2020-11-04T08:57
сша
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это.Он также настаивает, что голоса нельзя отдать после закрытия участков. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире