https://ria.ru/20201104/tramp-1582973949.html

Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы

Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:49

2020-11-04T08:49

2020-11-04T08:57

сша

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581132268_0:0:2969:1670_1400x0_80_0_0_83398ed7916e0b3440f914e43eaf1908.jpg

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него пытаются украсть победу на выборах, но он не позволит сделать это.Он также настаивает, что голоса нельзя отдать после закрытия участков. Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, дональд трамп, в мире