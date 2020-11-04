https://ria.ru/20201104/tramp-1582972375.html

Трамп лидирует в Неваде

Трамп лидирует в Неваде

Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в спорном штате Невада, свидетельствуют первые данные. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T08:40

2020-11-04T08:40

2020-11-04T08:56

выборы президента сша — 2020

дональд трамп

сша

невада

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в спорном штате Невада, свидетельствуют первые данные.По итогам обработки двух процентов бюллетеней, Трампа набирает 70,6 процента голосов избирателей, его соперник демократ Джо Байден — 26,7 процента.Победитель получит голоса шести выборщиков. На выборах 2016 года в Неваде выиграла Хиллари Клинтон.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.Выборы президента двухступенчатые: на первом этапе голосуют избиратели каждого штата, победивший кандидат получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538, для победы надо набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

сша

невада

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, сша, невада, в мире