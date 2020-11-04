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Трамп лидирует в Неваде
Трамп лидирует в Неваде
Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в спорном штате Невада, свидетельствуют первые данные. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:40
2020-11-04T08:40
2020-11-04T08:56
выборы президента сша — 2020
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ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп лидирует на выборах президента США в спорном штате Невада, свидетельствуют первые данные.По итогам обработки двух процентов бюллетеней, Трампа набирает 70,6 процента голосов избирателей, его соперник демократ Джо Байден — 26,7 процента.Победитель получит голоса шести выборщиков. На выборах 2016 года в Неваде выиграла Хиллари Клинтон.Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.Выборы президента двухступенчатые: на первом этапе голосуют избиратели каждого штата, победивший кандидат получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538, для победы надо набрать 270 голосов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, невада, в мире
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Дональд Трамп
лидирует на выборах президента США в спорном штате Невада
, свидетельствуют первые данные.
По итогам обработки двух процентов бюллетеней, Трампа набирает 70,6 процента голосов избирателей, его соперник демократ Джо Байден — 26,7 процента.
Победитель получит голоса шести выборщиков. На выборах 2016 года в Неваде выиграла Хиллари Клинтон
.
Третьего ноября в США прошли всеобщие выборы: избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания некоторых штатов.
Выборы президента двухступенчатые: на первом этапе голосуют избиратели каждого штата, победивший кандидат получает голоса всех выборщиков от этого штата. Всего выборщиков 538, для победы надо набрать 270 голосов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>