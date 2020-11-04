https://ria.ru/20201104/tramp-1582970808.html
AP: Трамп побеждает в Монтане
AP: Трамп побеждает в Монтане
Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Монтане с тремя выборщиками, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T08:27
2020-11-04T08:27
2020-11-04T08:37
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
монтана
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Действующий президент США Дональд Трамп ожидаемо побеждает в Монтане с тремя выборщиками, следует из прогноза агентства Ассошиэйтед Пресс.В начале подсчета голосов его оппонент от демократов Джо Байден неожиданно вырвался вперед. Сейчас в штате обработано более 50% бюллетеней. У Трампа - 51,8%, у Байдена - 45,9%.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избираются президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
https://ria.ru/20201104/bayden-1582969996.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джо байден, дональд трамп, монтана, сша, в мире