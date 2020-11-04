https://ria.ru/20201104/tramp-1582938541.html

Трамп прокомментировал первые результаты выборов

Трамп прокомментировал первые результаты выборов

Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы государства. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T02:30

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выборы президента сша — 2020

дональд трамп

кентукки

индиана

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы государства."Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!", - написал Трамп в Twitter.Согласно первым данным, действующий президент побеждает в штате Индиана с 72 процентами по данным обработки 1% голосов, у Байдена - 26%. В штате Кентукки у Трампа около 10 тысяч голосов против 2,8 тысячи у Байдена, в Нью-Гэмпшире только начали подсчитывать голоса - у Трампа их 16, у Байдена 10.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

кентукки

индиана

сша

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, кентукки, индиана, сша, в мире