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Трамп прокомментировал первые результаты выборов
Трамп прокомментировал первые результаты выборов
Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы государства. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T02:30
2020-11-04T02:30
2020-11-04T02:42
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
кентукки
индиана
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал первые результаты выборов главы государства."Мы действительно хорошо выглядим по всей стране. Спасибо!", - написал Трамп в Twitter.Согласно первым данным, действующий президент побеждает в штате Индиана с 72 процентами по данным обработки 1% голосов, у Байдена - 26%. В штате Кентукки у Трампа около 10 тысяч голосов против 2,8 тысячи у Байдена, в Нью-Гэмпшире только начали подсчитывать голоса - у Трампа их 16, у Байдена 10.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, кентукки, индиана, сша, в мире