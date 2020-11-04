https://ria.ru/20201104/terrorist-1583059393.html

В Австрии объяснили, почему венского террориста освободили досрочно

В Австрии объяснили, почему венского террориста освободили досрочно

Венский террорист сумел обмануть программу дерадикализации, его досрочно отпустили на свободу, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T19:02

2020-11-04T19:02

2020-11-04T19:20

теракт в вене

мвд австрии

австрия

вена

в мире

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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Венский террорист сумел обмануть программу дерадикализации, его досрочно отпустили на свободу, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*."Преступник смог идеально обмануть программу дерадикализации, людей, которые там честно работают. Преступника, желавшего присоединиться к ИГ,* который был готов участвовать в чужой войне, досрочно отпустили на свободу", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. 5 декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20201103/prestupnik-1582827763.html

австрия

вена

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире