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В Австрии объяснили, почему венского террориста освободили досрочно
В Австрии объяснили, почему венского террориста освободили досрочно
Венский террорист сумел обмануть программу дерадикализации, его досрочно отпустили на свободу, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T19:02
2020-11-04T19:20
теракт в вене
мвд австрии
австрия
вена
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Венский террорист сумел обмануть программу дерадикализации, его досрочно отпустили на свободу, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*."Преступник смог идеально обмануть программу дерадикализации, людей, которые там честно работают. Преступника, желавшего присоединиться к ИГ,* который был готов участвовать в чужой войне, досрочно отпустили на свободу", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. 5 декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.* Террористическая организация, запрещенная в России
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австрия
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теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире

В Австрии объяснили, почему венского террориста освободили досрочно

19:02 04.11.2020 (обновлено: 19:20 04.11.2020)
 
© REUTERS / Leonhard FoegerСотрудники австрийской полиции
Сотрудники австрийской полиции - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Leonhard Foeger
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Венский террорист сумел обмануть программу дерадикализации, его досрочно отпустили на свободу, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
"Преступник смог идеально обмануть программу дерадикализации, людей, которые там честно работают. Преступника, желавшего присоединиться к ИГ,* который был готов участвовать в чужой войне, досрочно отпустили на свободу", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.
Известно, что ликвидированный преступник - 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, чья семья перебралась в Вену из города Тетово в Северной Македонии. Злоумышленник был членом террористической группировки ИГ*. В апреле 2019 года его приговорили к 22 месяцам заключения, так как он попытался выехать в Сирию, чтобы там примкнуть к ИГ*. 5 декабря его выпустили условно-досрочно, так как он попадал под действие привилегий по закону о суде по делам молодежи.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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