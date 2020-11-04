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В Австрии заявили, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку
В Австрии заявили, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку
Версия следствия о том, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку, подтвердилась по итогам анализа видеозаписей нападения, заявил в среду глава МВД... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:44
2020-11-04T18:25
теракт в вене
мвд австрии
австрия
вена
в мире
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Версия следствия о том, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку, подтвердилась по итогам анализа видеозаписей нападения, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Очевидцы событий предоставили полиции 1 терабайт данных, 20 тысяч видеозаписей, изучением которых занимались эксперты федерального управления уголовной полиции ведомства по охране конституции."Благодаря анализу видеозаписей мы смогли установить, что постоянно возрастающие выводы следствия касательно теории о террористе-одиночке подтвердились", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
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австрия
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теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире

В Австрии заявили, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку

17:44 04.11.2020 (обновлено: 18:25 04.11.2020)
 
© AP Photo / Ronald ZakПолицейские в Вене
Полицейские в Вене - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Ronald Zak
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ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Версия следствия о том, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку, подтвердилась по итогам анализа видеозаписей нападения, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.
Очевидцы событий предоставили полиции 1 терабайт данных, 20 тысяч видеозаписей, изучением которых занимались эксперты федерального управления уголовной полиции ведомства по охране конституции.
"Благодаря анализу видеозаписей мы смогли установить, что постоянно возрастающие выводы следствия касательно теории о террористе-одиночке подтвердились", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.
В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Сотрудники правоохранительных органов Австрии на мете стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 21:10
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Теракт в ВенеМВД АвстрииАвстрияВенаВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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