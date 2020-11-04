https://ria.ru/20201104/terakt-1583049387.html
В Австрии заявили, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку
В Австрии заявили, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку
Версия следствия о том, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку, подтвердилась по итогам анализа видеозаписей нападения, заявил в среду глава МВД... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T17:44
2020-11-04T17:44
2020-11-04T18:25
теракт в вене
мвд австрии
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582868083_0:248:3065:1972_1400x0_80_0_0_8d1f09fcbf1e7694bbf6375a3e4d07cf.jpg
ВЕНА, 4 ноя - РИА Новости. Версия следствия о том, что устроивший теракт в Вене действовал в одиночку, подтвердилась по итогам анализа видеозаписей нападения, заявил в среду глава МВД Австрии Карл Нехаммер.Очевидцы событий предоставили полиции 1 терабайт данных, 20 тысяч видеозаписей, изучением которых занимались эксперты федерального управления уголовной полиции ведомства по охране конституции."Благодаря анализу видеозаписей мы смогли установить, что постоянно возрастающие выводы следствия касательно теории о террористе-одиночке подтвердились", - сказал Нехаммер на пресс-конференции.В понедельник вечером в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. По данным властей Австрии, речь идет о теракте. Один нападавший убит, полиция занимается розыском его возможных сообщников. В результате атаки погибли пять человек, в том числе сам террорист, который, по данным МВД Австрии, являлся сторонником группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201103/terakt-1582910014.html
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/03/1582868083_54:259:2439:2048_1400x0_80_0_0_ce5a8f839f582dcb7f4c9b23ca7f0945.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, мвд австрии, австрия, вена, в мире