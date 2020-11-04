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https://ria.ru/20201104/terakt-1582934835.html
США предложили Австрии помощь в связи с терактами в Вене
США предложили Австрии помощь в связи с терактами в Вене
США предложили Австрии помощь в связи с терактами, сообщил в заявлении советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:45
2020-11-04T01:45
теракт в вене
роберт о'брайен
себастьян курц
европа
австрия
вена
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США предложили Австрии помощь в связи с терактами, сообщил в заявлении советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен."Я также сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь любым необходимым образом. Америка едина с Европой в борьбе с радикальным насильственным экстремизмом и терроризмом", - добавил он.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201103/terakt-1582770037.html
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теракт в вене, роберт о'брайен, себастьян курц, европа, австрия, вена, вашингтон (город), сша, в мире

США предложили Австрии помощь в связи с терактами в Вене

01:45 04.11.2020
 
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева / Перейти в фотобанкЦветы и свечи на месте теракта в Вене
Цветы и свечи на месте теракта в Вене - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Екатерина Прокофьева
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США предложили Австрии помощь в связи с терактами, сообщил в заявлении советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен.
"Я поговорил сегодня с канцлером (Австрии) Себастьяном Курцом и выразил соболезнования от имени Соединенных Штатов в связи с ужасными вчерашними террористическими атаками в Вене. Мы молимся о жертвах, их семьях и об австрийцах", - говорится в заявлении О'Брайена.
"Я также сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь любым необходимым образом. Америка едина с Европой в борьбе с радикальным насильственным экстремизмом и терроризмом", - добавил он.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Сотрудники полиции Австрии на месте стрельбы в Вене - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 09:46
Теракт в центре Вены
 
Теракт в ВенеРоберт О'БрайенСебастьян КурцЕвропаАвстрияВенаВашингтон (город)СШАВ мире
 
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