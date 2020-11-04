https://ria.ru/20201104/terakt-1582934835.html

США предложили Австрии помощь в связи с терактами в Вене

США предложили Австрии помощь в связи с терактами в Вене

США предложили Австрии помощь в связи с терактами, сообщил в заявлении советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T01:45

2020-11-04T01:45

2020-11-04T01:45

теракт в вене

роберт о'брайен

себастьян курц

европа

австрия

вена

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США предложили Австрии помощь в связи с терактами, сообщил в заявлении советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен."Я также сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь любым необходимым образом. Америка едина с Европой в борьбе с радикальным насильственным экстремизмом и терроризмом", - добавил он.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/terakt-1582770037.html

европа

австрия

вена

вашингтон (город)

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, роберт о'брайен, себастьян курц, европа, австрия, вена, вашингтон (город), сша, в мире