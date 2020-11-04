https://ria.ru/20201104/terakt-1582934835.html
США предложили Австрии помощь в связи с терактами в Вене
США предложили Австрии помощь в связи с терактами в Вене
США предложили Австрии помощь в связи с терактами, сообщил в заявлении советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T01:45
2020-11-04T01:45
2020-11-04T01:45
теракт в вене
роберт о'брайен
себастьян курц
европа
австрия
вена
вашингтон (город)
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. США предложили Австрии помощь в связи с терактами, сообщил в заявлении советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен."Я также сообщил, что Соединенные Штаты готовы помочь любым необходимым образом. Америка едина с Европой в борьбе с радикальным насильственным экстремизмом и терроризмом", - добавил он.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"*.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201103/terakt-1582770037.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, роберт о'брайен, себастьян курц, европа, австрия, вена, вашингтон (город), сша, в мире