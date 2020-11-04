В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
00:16 04.11.2020 (обновлено: 00:30 04.11.2020)
"Что касается нападения в Вене, то в настоящее время Федеральная полиция и Федеральная разведывательная служба в тесном сотрудничестве с кантональными и австрийскими властями изучают возможные связи со Швейцарией", - сказала она, комментируя арест в кантоне Цюрих двух человек в связи с терактом в Вене.
Ранее во вторник полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"* .
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Вчера, 18:30Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре ВеныВ центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли.