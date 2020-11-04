Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/terakt-1582928100.html
В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией
Разведывательная служба Швейцарии в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией, заявила РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T00:16
2020-11-04T00:30
теракт в вене
себастьян курц
цюрих (кантон)
женева (город)
австрия
вена
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/155111/77/1551117725_0:154:3068:1880_1400x0_80_0_0_7b2e8354154416654693b25374190480.jpg
ЖЕНЕВА, 4 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Разведывательная служба Швейцарии в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией, заявила РИА Новости официальный представитель Федеральной разведывательной службы страны Изабель Грабер.Ранее во вторник полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"* .* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20201103/terakt-v-avstrii-strelba-po-prokhozhim-v-tsentre-veny-1582887243.html
цюрих (кантон)
женева (город)
австрия
вена
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155111/77/1551117725_337:0:3068:2048_1400x0_80_0_0_8a239918a5f03878798df41b05522717.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
теракт в вене, себастьян курц, цюрих (кантон), женева (город), австрия, вена, в мире

В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией

00:16 04.11.2020 (обновлено: 00:30 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкВид на улицы Женевы
Вид на улицы Женевы - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 4 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Разведывательная служба Швейцарии в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией, заявила РИА Новости официальный представитель Федеральной разведывательной службы страны Изабель Грабер.
"Что касается нападения в Вене, то в настоящее время Федеральная полиция и Федеральная разведывательная служба в тесном сотрудничестве с кантональными и австрийскими властями изучают возможные связи со Швейцарией", - сказала она, комментируя арест в кантоне Цюрих двух человек в связи с терактом в Вене.
Ранее во вторник полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет.
В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"* .
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре Вены - РИА Новости, 1920, 03.11.2020
Вчера, 18:30
Теракт в Австрии: стрельба по прохожим в центре ВеныВ центре Вены группа неизвестных вооруженных людей открыла стрельбу по прохожим. Террористов было около 10 человек, они атаковали в 6 разных местах. В перестрелке с полицией один из них был убит. Пострадало около двадцати мирных граждан, 5 из них погибли.
 
Теракт в ВенеСебастьян КурцЦюрих (кантон)Женева (город)АвстрияВенаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы
08:48Трамп заявил, что объявит о большой победе
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
08:15Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
Лента новостейМолния