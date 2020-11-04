https://ria.ru/20201104/terakt-1582928100.html

В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией

В Швейцарии изучают возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией

Разведывательная служба Швейцарии в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией, заявила РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2020

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теракт в вене

себастьян курц

цюрих (кантон)

женева (город)

австрия

вена

в мире

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ЖЕНЕВА, 4 ноя – РИА Новости, Елизавета Исакова. Разведывательная служба Швейцарии в сотрудничестве с коллегами из Австрии изучает возможные связи нападавших в Вене с Конфедерацией, заявила РИА Новости официальный представитель Федеральной разведывательной службы страны Изабель Грабер.Ранее во вторник полиция арестовала двух швейцарцев 18 и 24 лет.В понедельник в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки, по данным СМИ, стала синагога. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что произошедшее является терактом. Погибли три человека. По данным правоохранителей, один нападавший убит, как минимум еще одного ищут. Глава МВД Австрии Карл Нехаммер заявил, что стрелявший являлся сторонником террористической группировки "Исламское государство"* .* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20201103/terakt-v-avstrii-strelba-po-prokhozhim-v-tsentre-veny-1582887243.html

цюрих (кантон)

женева (город)

австрия

вена

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракт в вене, себастьян курц, цюрих (кантон), женева (город), австрия, вена, в мире