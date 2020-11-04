https://ria.ru/20201104/svideteli-1583024556.html
Защита по делу MH17 усомнилась в надежности выбранных СБУ свидетелей
Защита по делу MH17 усомнилась в надежности выбранных СБУ свидетелей
Адвокат обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате выразила недоверие свидетелям, отобранным СБУ. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:47
2020-11-04T14:47
2020-11-04T15:22
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
служба безопасности украины
николай винниченко
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Адвокат обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате выразила недоверие свидетелям, отобранным СБУ.Она подчеркнула, что анонимность свидетелей, о которых известны только их наименования в цифрах и буквах, мешает оценить достоверность показаний, такие свидетельства требуют дополнительной и более тщательной проверки."Мы просто не осведомлены о биографии анонимных свидетелей, и это является препятствием для необходимой оценки надежности этих людей. <…> Мы не знаем, какой у них был интерес", — добавила Сабине тен Дуссхате.Другой адвокат Пулатова Баудевейн ван Эйк также заявил на слушаниях, что защита хотела бы опросить экспертов российского концерна "Алмаз-Антей".По его словам, защите неясно, означает ли это, что TNO разбила боевую нагрузку на два разных компонента, а российские специалисты должны пояснить, на каких справочных данных должен быть основан такой анализ.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных подозреваемых судят заочно.Слушания накануне возобновились в особо охраняемом комплексе Схипхол.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582809812.html
https://ria.ru/20201030/mh17-1582358155.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), служба безопасности украины, николай винниченко, нидерланды, в мире