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Защита по делу MH17 усомнилась в надежности выбранных СБУ свидетелей
Защита по делу MH17 усомнилась в надежности выбранных СБУ свидетелей
Адвокат обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате выразила недоверие свидетелям, отобранным СБУ. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T14:47
2020-11-04T15:22
mh17. расследование
бук (зенитный ракетный комплекс)
служба безопасности украины
николай винниченко
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Адвокат обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате выразила недоверие свидетелям, отобранным СБУ.Она подчеркнула, что анонимность свидетелей, о которых известны только их наименования в цифрах и буквах, мешает оценить достоверность показаний, такие свидетельства требуют дополнительной и более тщательной проверки."Мы просто не осведомлены о биографии анонимных свидетелей, и это является препятствием для необходимой оценки надежности этих людей. &lt;…&gt; Мы не знаем, какой у них был интерес", — добавила Сабине тен Дуссхате.Другой адвокат Пулатова Баудевейн ван Эйк также заявил на слушаниях, что защита хотела бы опросить экспертов российского концерна "Алмаз-Антей".По его словам, защите неясно, означает ли это, что TNO разбила боевую нагрузку на два разных компонента, а российские специалисты должны пояснить, на каких справочных данных должен быть основан такой анализ.Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных подозреваемых судят заочно.Слушания накануне возобновились в особо охраняемом комплексе Схипхол.Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС из Курска.Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582850206.html
https://ria.ru/20201103/niderlandy-1582809812.html
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mh17. расследование, бук (зенитный ракетный комплекс), служба безопасности украины, николай винниченко, нидерланды, в мире

Защита по делу MH17 усомнилась в надежности выбранных СБУ свидетелей

14:47 04.11.2020 (обновлено: 15:22 04.11.2020)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Адвокат обвиняемого по делу о крушении рейса MH17 россиянина Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате выразила недоверие свидетелям, отобранным СБУ.

"Ясно то, что многие допрошенные свидетели были отобраны СБУ и представлены СБУ. Мы не знаем, как они нашли этих свидетелей и чем был обусловлен их выбор. Учитывая тот факт, что биография этих свидетелей нам не известна, мы даже не можем проверить их надежность", — заявила юрист на слушаниях.

Она подчеркнула, что анонимность свидетелей, о которых известны только их наименования в цифрах и буквах, мешает оценить достоверность показаний, такие свидетельства требуют дополнительной и более тщательной проверки.
"Мы просто не осведомлены о биографии анонимных свидетелей, и это является препятствием для необходимой оценки надежности этих людей. <…> Мы не знаем, какой у них был интерес", — добавила Сабине тен Дуссхате.
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Другой адвокат Пулатова Баудевейн ван Эйк также заявил на слушаниях, что защита хотела бы опросить экспертов российского концерна "Алмаз-Антей".

"Боеголовка 9М314М от ракеты "Бука" 9М38М1 была смоделирована для определения баллистической траектории. Исходя из открытых источников, Нидерландская организация прикладных научных исследований (TNO) предположила, что боевая нагрузка составляет 70 килограммов. Это похоже на совпадение с описанием "Алмаз-Антея" относительно "Бука", который находится в материалах дела. Согласно ему, боевая часть ракеты состоит из 34,5 килограмма осколков и 33,5 килограмма взрывчатого вещества", — сказал голландский адвокат на слушаниях.

По его словам, защите неясно, означает ли это, что TNO разбила боевую нагрузку на два разных компонента, а российские специалисты должны пояснить, на каких справочных данных должен быть основан такой анализ.
Суд по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляют два голландских и один российский адвокат. Остальных подозреваемых судят заочно.
Слушания накануне возобновились в особо охраняемом комплексе Схипхол.
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Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия России проводит расследование обстоятельств крушения, ранее представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС из Курска.
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, Москва передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.
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