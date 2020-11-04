https://ria.ru/20201104/sud-1583072054.html

Украинская оппозиция призвала судей КС не уходить в отставку

Украинская оппозиция призвала судей КС не уходить в отставку

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала судей Конституционного суда Украины не поддаваться давлению со стороны властей и не уходить в... РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T20:54

2020-11-04T20:54

2020-11-04T20:54

оппозиционная платформа - за жизнь

верховная рада украины

владимир зеленский

украина

в мире

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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала судей Конституционного суда Украины не поддаваться давлению со стороны властей и не уходить в отставку, сообщает пресс-служба политсилы.После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционной реформы возле здания КС в Киеве прошел митинг с требованием его роспуска. В митинге участвовали представители разных националистических партий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал судей КС, в том числе его главу Александра Тупицкого, уйти в отставку из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы."Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает судей Конституционного суда не поддаваться угрозам и шантажу. На ваших плечах сегодня лежит ответственность за судьбу украинской демократии и будущее нашей страны. Мы обращаемся к вам с призывом не покидать свой пост и не идти в отставку под давлением обанкротившейся и уходящей Зе-бригады", - говорится в открытом обращении, опубликованном в среду на сайте партии.По заявлению пресс-службы, власти Украины развернули масштабную атаку, потому что независимая судебная власть является главным препятствием для передачи страны под внешнее управление.Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность "поспешным" предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет "вопиющим" нарушением украинской конституции в части разделения власти.

https://ria.ru/20201102/tupitskiy-1582735918.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201101/zelenskiy-1582560948.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире