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Украинская оппозиция призвала судей КС не уходить в отставку
Украинская оппозиция призвала судей КС не уходить в отставку
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала судей Конституционного суда Украины не поддаваться давлению со стороны властей и не уходить в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T20:54
2020-11-04T20:54
оппозиционная платформа - за жизнь
верховная рада украины
владимир зеленский
украина
в мире
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала судей Конституционного суда Украины не поддаваться давлению со стороны властей и не уходить в отставку, сообщает пресс-служба политсилы.После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционной реформы возле здания КС в Киеве прошел митинг с требованием его роспуска. В митинге участвовали представители разных националистических партий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал судей КС, в том числе его главу Александра Тупицкого, уйти в отставку из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы."Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает судей Конституционного суда не поддаваться угрозам и шантажу. На ваших плечах сегодня лежит ответственность за судьбу украинской демократии и будущее нашей страны. Мы обращаемся к вам с призывом не покидать свой пост и не идти в отставку под давлением обанкротившейся и уходящей Зе-бригады", - говорится в открытом обращении, опубликованном в среду на сайте партии.По заявлению пресс-службы, власти Украины развернули масштабную атаку, потому что независимая судебная власть является главным препятствием для передачи страны под внешнее управление.Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность "поспешным" предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет "вопиющим" нарушением украинской конституции в части разделения власти.
https://ria.ru/20201102/tupitskiy-1582735918.html
https://radiosputnik.ria.ru/20201101/zelenskiy-1582560948.html
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оппозиционная платформа - за жизнь, верховная рада украины, владимир зеленский, украина, в мире

Украинская оппозиция призвала судей КС не уходить в отставку

20:54 04.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве
Участники акции протеста у здания Конституционного суда в Киеве - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 ноя – РИА Новости. Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала судей Конституционного суда Украины не поддаваться давлению со стороны властей и не уходить в отставку, сообщает пресс-служба политсилы.
После решения Конституционного суда Украины о частичной отмене антикоррупционной реформы возле здания КС в Киеве прошел митинг с требованием его роспуска. В митинге участвовали представители разных националистических партий. Президент Украины Владимир Зеленский призвал судей КС, в том числе его главу Александра Тупицкого, уйти в отставку из-за решения о частичной отмене антикоррупционной реформы.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.11.2020
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Зеленский раскритиковал главу КС Украины за покупку земли в Крыму
"Оппозиционная платформа – За жизнь" призывает судей Конституционного суда не поддаваться угрозам и шантажу. На ваших плечах сегодня лежит ответственность за судьбу украинской демократии и будущее нашей страны. Мы обращаемся к вам с призывом не покидать свой пост и не идти в отставку под давлением обанкротившейся и уходящей Зе-бригады", - говорится в открытом обращении, опубликованном в среду на сайте партии.
По заявлению пресс-службы, власти Украины развернули масштабную атаку, потому что независимая судебная власть является главным препятствием для передачи страны под внешнее управление.
Зеленский внес в Верховную раду проект закона о прекращении полномочий действующего состава Конституционного суда и предложил Раде признать ничтожным решение КС об отмене ряда антикоррупционных норм. Глава КС заявил, что такая инициатива президента имеет признаки конституционного переворота. Венецианская комиссия Совета Европы 31 октября опубликовала письмо к спикеру Рады Дмитрию Разумкову, в котором выразила обеспокоенность "поспешным" предложением Зеленского парламенту о досрочном прекращении полномочий состава КС и готовность помочь в разработке конкретных решений для разрешения нынешней ситуации. В Венецианской комиссии также заявили, что прекращение полномочий судей КС станет "вопиющим" нарушением украинской конституции в части разделения власти.
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании в Верховной Раде - РИА Новости, 1920, 01.11.2020
1 ноября, 18:56
"Заговор старых элит и олигархов". Зеленский оценил ситуацию с КС Украины
 
Оппозиционная платформа - За жизньВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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