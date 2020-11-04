Штаб Байдена прокомментировал возможное обращение Трампа в Верховный суд

"Не знаю, что это мог бы быть за иск, сложно представить, чтобы это дело имело какой-то смысл… Но если они хотят так или иначе поднять что-то до Верховного суда, вероятно, они могут сделать это. Мы об этом не беспокоимся", - сказал он в ходе виртуальной пресс-конференции.