https://ria.ru/20201104/sud-1583056719.html
Штаб Байдена прокомментировал возможное обращение Трампа в Верховный суд
Штаб Байдена прокомментировал возможное обращение Трампа в Верховный суд
В штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не беспокоятся по поводу возможного обращения представителей президента Дональда Трампа в... РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T18:45
2020-11-04T18:45
2020-11-04T18:52
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 4 ноя – РИА Новости. В штабе кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена не беспокоятся по поводу возможного обращения представителей президента Дональда Трампа в Верховный суд по поводу исхода выборов, заявил в среду советник штаба политика адвокат Боб Бауэр.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, джо байден, сша, в мире