https://ria.ru/20201104/sud-1583002982.html

Эксперт объяснил слова Трампа о готовности обратиться в суд после выборов

Эксперт объяснил слова Трампа о готовности обратиться в суд после выборов

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости обратиться в Верховный суд по итогам выборов для перестраховки, считает директор Института США РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T12:11

2020-11-04T12:11

2020-11-04T12:33

выборы президента сша — 2020

верховный суд сша

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости обратиться в Верховный суд по итогам выборов для перестраховки, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Республиканец Трамп и кандидат-демократ Джо Байден ведут напряженную борьбу на выборах президента, причем на подведение итогов может понадобиться несколько дней. Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах, а также предупредив, что некая "группа людей" пытается мошенничать. Президент США заявил также, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов. В штабе Байдена заявили, что если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов."Я думаю, что какие-то такие события, которые будут свидетельствовать о негладком течении этого избирательного процесса, будут. Трамп изначально говорил, что будет принимать все меры, чтобы этого не было. Поэтому он и торопился с назначением нового члена Верховного суда с консервативной репутацией (Эми Баррет - ред.) – если что-то произойдет, то, естественно, Верховный суд большинством голосов примет его сторону. То есть он здесь, что называется, подстелил себе соломку", - сказал Гарбузов РИА Новости.По словам эксперта, "все четыре года президентского срока Трампа "бомбили", но он устоял". "Он работал, выполнял свои президентские обязанности, и он привык под таким артобстрелом работать. Поэтому в этой избирательной кампании, которая тоже сопряжена с "пулями", которые летят в Трампа постоянно, он готов на все действия", - добавил он.Гарбузов также отметил, что Трамп изначально подозрительно относится к голосованию по почте. "Небывалое количество граждан США изъявило желание голосовать по почте, а потом часть решила переголосовать, изменив свое мнение, так что путаница в избирательный процесс вносится", - сказал он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>

https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html

https://ria.ru/20201104/vybory-1582259414.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

верховный суд сша, дональд трамп, джо байден, сша, в мире