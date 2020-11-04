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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201104/sud-1583002982.html
Эксперт объяснил слова Трампа о готовности обратиться в суд после выборов
Эксперт объяснил слова Трампа о готовности обратиться в суд после выборов
Президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости обратиться в Верховный суд по итогам выборов для перестраховки, считает директор Института США РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T12:11
2020-11-04T12:33
выборы президента сша — 2020
верховный суд сша
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости обратиться в Верховный суд по итогам выборов для перестраховки, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.Республиканец Трамп и кандидат-демократ Джо Байден ведут напряженную борьбу на выборах президента, причем на подведение итогов может понадобиться несколько дней. Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах, а также предупредив, что некая "группа людей" пытается мошенничать. Президент США заявил также, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов. В штабе Байдена заявили, что если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов."Я думаю, что какие-то такие события, которые будут свидетельствовать о негладком течении этого избирательного процесса, будут. Трамп изначально говорил, что будет принимать все меры, чтобы этого не было. Поэтому он и торопился с назначением нового члена Верховного суда с консервативной репутацией (Эми Баррет - ред.) – если что-то произойдет, то, естественно, Верховный суд большинством голосов примет его сторону. То есть он здесь, что называется, подстелил себе соломку", - сказал Гарбузов РИА Новости.По словам эксперта, "все четыре года президентского срока Трампа "бомбили", но он устоял". "Он работал, выполнял свои президентские обязанности, и он привык под таким артобстрелом работать. Поэтому в этой избирательной кампании, которая тоже сопряжена с "пулями", которые летят в Трампа постоянно, он готов на все действия", - добавил он.Гарбузов также отметил, что Трамп изначально подозрительно относится к голосованию по почте. "Небывалое количество граждан США изъявило желание голосовать по почте, а потом часть решила переголосовать, изменив свое мнение, так что путаница в избирательный процесс вносится", - сказал он.В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201104/amerika-1582970458.html
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верховный суд сша, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Эксперт объяснил слова Трампа о готовности обратиться в суд после выборов

12:11 04.11.2020 (обновлено: 12:33 04.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США
Президент США Дональд Трамп делает заявление относительно первых результатов президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о готовности при необходимости обратиться в Верховный суд по итогам выборов для перестраховки, считает директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов.
Республиканец Трамп и кандидат-демократ Джо Байден ведут напряженную борьбу на выборах президента, причем на подведение итогов может понадобиться несколько дней. Ранее Трамп выступил в Белом доме, заявив, что готов праздновать победу на выборах, а также предупредив, что некая "группа людей" пытается мошенничать. Президент США заявил также, что может обратиться в Верховный суд для разрешения вопроса об исходе выборов. В штабе Байдена заявили, что если Трамп реализует угрозу обратиться в суд, то демократы будут сопротивляться этому с помощью своих юристов.
Сторонник кандидата в президенты США Джо Байдена в Уилмингтоне в день выборов президента США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 08:44Выборы президента США — 2020
Трамп побеждает. Америка проиграла
"Я думаю, что какие-то такие события, которые будут свидетельствовать о негладком течении этого избирательного процесса, будут. Трамп изначально говорил, что будет принимать все меры, чтобы этого не было. Поэтому он и торопился с назначением нового члена Верховного суда с консервативной репутацией (Эми Баррет - ред.) – если что-то произойдет, то, естественно, Верховный суд большинством голосов примет его сторону. То есть он здесь, что называется, подстелил себе соломку", - сказал Гарбузов РИА Новости.
По словам эксперта, "все четыре года президентского срока Трампа "бомбили", но он устоял". "Он работал, выполнял свои президентские обязанности, и он привык под таким артобстрелом работать. Поэтому в этой избирательной кампании, которая тоже сопряжена с "пулями", которые летят в Трампа постоянно, он готов на все действия", - добавил он.
Итоги президентских выборов в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
Вчера, 02:27Инфографика
Итоги президентских выборов в США
Гарбузов также отметил, что Трамп изначально подозрительно относится к голосованию по почте. "Небывалое количество граждан США изъявило желание голосовать по почте, а потом часть решила переголосовать, изменив свое мнение, так что путаница в избирательный процесс вносится", - сказал он.
В США во вторник прошли всеобщие выборы. Избирались президент и вице-президент, все 435 членов палаты представителей, примерно треть сената (35 сенаторов), губернаторы 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов.
Подробнее о президентских выборах в США читайте в онлайн-репортаже >>>
 
Выборы президента США — 2020Верховный суд СШАДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортаж3 ноября, 13:11
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Заголовок открываемого материала
00:54Адвокат Трампа не исключил подачи иска по выборам на федеральном уровне
00:50Fox: Байдену для победы на выборах остается выиграть Неваду
00:43Двое пострадавших в ДТП в Новгороде находятся в тяжелом состоянии
00:24CNN: Байден выигрывает в ключевом штате Мичиган
00:21Нельзя воспринимать оппонентов врагами, мы не враги, заявил Байден
00:18Байден: я вел кампанию как демократ, но буду президентом всех американцев
00:16Байден заявил, что может выиграть больше голосов, чем кто-либо в истории
00:15Байден заявил, что выиграл большинство голосов избирателей
00:14Байден: мы пока не заявляем, что победили на выборах
00:13Байден заявил, что наберет необходимые для победы голоса выборщиков
00:04ОБСЕ отметила высокую явку на выборах в США, несмотря на COVID-19
23:59NBC: демократы завоевали большинство в Палате представителей
23:59В ОБСЕ прокомментировали сообщения о "вмешательстве" в выборы в США
23:48Байден в ближайшее время выступит с заявлением
23:45Американский политик считает, что Трамп оспорит итоги голосования
23:42ОБСЕ обвинила Трампа в использовании служебного положения на выборах
23:39Наблюдатели ОБСЕ не получили доступ к избирательным участкам в 18 штатах
23:33Число погибших в ДТП с автобусом в Новгороде выросло до двух
23:33ОБСЕ не смогла наблюдать за досрочным голосованием в США
23:31Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП с автобусом в Новгороде
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