Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201104/strelba-1582945002.html
СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе в Неваде
СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе в Неваде
Три человека скончались, один получил ранения в результате стрельбы в американском штате Невада, сообщает телеканал KSNV. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:49
2020-11-04T03:49
сша
невада
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/153162/72/1531627222_0:208:4000:2458_1400x0_80_0_0_52cc49aa815dfb04fbc193abc6e6a22d.jpg
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Три человека скончались, один получил ранения в результате стрельбы в американском штате Невада, сообщает телеканал KSNV.Сообщается, что полиция города Хендерсон приехала на вызов в 11:00 по местному времени (22:00 мск). В результате инцидента три человека скончались, один был госпитализирован. Сообщается, что подозреваемый в организации стрельбы также скончался.Полиция начала расследование произошедшего.
сша
невада
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/153162/72/1531627222_223:0:3778:2666_1400x0_80_0_0_ba70476da607e87f523ffda0341ab561.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сша, невада, в мире

СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе в Неваде

03:49 04.11.2020
 
© AP Photo / Keith SrakocicАмериканская полиция
Американская полиция - РИА Новости, 1920, 04.11.2020
© AP Photo / Keith Srakocic
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Три человека скончались, один получил ранения в результате стрельбы в американском штате Невада, сообщает телеканал KSNV.
Сообщается, что полиция города Хендерсон приехала на вызов в 11:00 по местному времени (22:00 мск). В результате инцидента три человека скончались, один был госпитализирован. Сообщается, что подозреваемый в организации стрельбы также скончался.
Полиция начала расследование произошедшего.
 
СШАНевадаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Досрочное голосование на выборах президента СШАПрезидентские выборы в США. Онлайн-репортажВчера, 13:11
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:54Косачев объяснил, почему для России важны выборы в США
08:49Трамп заявил, что не позволит украсть у него выборы
08:48Трамп заявил, что объявит о большой победе
08:47Байден призвал своих сторонников продолжать верить в победу
08:46Байден уверен в победе в Пенсильвании
08:46Байден оценил сроки появления результатов выборов
08:46Байден заявил, что не ему и не Трампу объявлять о победе
08:44Трамп побеждает. Америка проиграла
08:44Байден: мы на пути к победе на выборах
08:40Трамп лидирует в Неваде
08:38AP: Трамп побеждает в ключевой Флориде
08:37Баку заявил, что Ереван отступает в зоне боев в Карабахе
08:37В Совфеде оценили влияние выборов на политическую ситуацию в США
08:36Баку обвинил Ереван в обстреле двух районов у Карабаха
08:27AP: Трамп побеждает в Монтане
08:21AP: Байден побеждает в Миннесоте
08:18Байден готовится сделать заявление
08:16Fox News: демократы проиграли место в сенате от Алабамы
08:15Fox News: Трамп выигрывает в ключевой Айове
08:10В СФ прокомментировали результаты голосования в ключевых штатах США
Лента новостейМолния