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СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе в Неваде

СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе в Неваде

Три человека скончались, один получил ранения в результате стрельбы в американском штате Невада, сообщает телеканал KSNV. РИА Новости, 04.11.2020

2020-11-04T03:49

2020-11-04T03:49

2020-11-04T03:49

сша

невада

в мире

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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Три человека скончались, один получил ранения в результате стрельбы в американском штате Невада, сообщает телеканал KSNV.Сообщается, что полиция города Хендерсон приехала на вызов в 11:00 по местному времени (22:00 мск). В результате инцидента три человека скончались, один был госпитализирован. Сообщается, что подозреваемый в организации стрельбы также скончался.Полиция начала расследование произошедшего.

сша

невада

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, невада, в мире