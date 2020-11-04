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СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе в Неваде
СМИ сообщило о гибели трех человек при стрельбе в Неваде
Три человека скончались, один получил ранения в результате стрельбы в американском штате Невада, сообщает телеканал KSNV. РИА Новости, 04.11.2020
2020-11-04T03:49
2020-11-04T03:49
2020-11-04T03:49
сша
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в мире
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МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Три человека скончались, один получил ранения в результате стрельбы в американском штате Невада, сообщает телеканал KSNV.Сообщается, что полиция города Хендерсон приехала на вызов в 11:00 по местному времени (22:00 мск). В результате инцидента три человека скончались, один был госпитализирован. Сообщается, что подозреваемый в организации стрельбы также скончался.Полиция начала расследование произошедшего.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, невада, в мире